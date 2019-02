Nadav Lapid se lleva el Oso de Oro de Berlín por su filme “Synonymes”

BERLÍN

La película “Synonymes”, dirigida por el israelí Nadav Lapid, se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale, festival que dio el Gran Premio Especial del jurado a “Grâce à Dieu”, dirigida por el francés François Ozon.

El jurado del festival, presidido por la actriz francesa Juliette Binoche y con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembros, dio así su máxima distinción a la historia de un exsoldado israelí que deambula por París, en busca de su identidad perdida.

El premio especial fue para Ozon, quien denuncia en su filme el silencio con que la Iglesia católica trata de ocultar los casos de pederastia en su seno y basa su película en un escándalo real ocurrido en Francia.

El cine alemán se vio recompensado a través de los filmes de los nuevos talentos, Angela Schenelec, plata a la mejor dirección por “Ich war zu Hause, aber” (“I was at home, but”), mientras “Systemsprenger” (“System crasher”, de Nora Fingscheidt, obtuvo Alfred Bauer, en memoria del fundador del festival.

Los Osos a la mejor interpretación, masculina y femenina, fueron para el actor Wang Jingchun y la actriz Yong Mei, la pareja protagonista de “Di jiu tian chang” (“So long, my son”), un filme dirigido por Wang Xiaoshuai, favorito de las quinielas, que recorre 30 años de la historia de China y los estragos de la política del único hijo.

La impactante “La paranza dei bambini”, basada en una novela de Roberto Saviano y centrada en un líder juvenil que se pone al frente de una banda criminal napolitana, obtuvo el premio al mejor guion.

El cine latinoamericano se fue reconocido a través de la cinta argentina “Blue Boy”, de Manuel Abramovich, que ganó el Oso de Plata a mejor cortometraje.

La 69 edición era la última bajo la dirección de Dieter Kosslick, quien deja el puesto tras 18 años y al que se dedicó una clamorosa ovación en la apertura de la gala, con el Berlinale Palast en pie y la ministra de Cultura, Monika Grütters, asegurando que el homenajeado ha escrito “una página de la historia del cine”.

Fue un reconocimiento obligado al director saliente, un hombre cercano, tanto con las estrellas que visitan el festival como con el ciudadano corriente, en un festival abierto al público y popular.

Durante el festival, cineastas como Wagner Moura, Gabriel Mascaro, Eliza Capai, Aldemar Matias, Armando Praça y Camila Freitas coincidieron, en entrevistas y ruedas de prensa, en lamentar el retroceso que supone la gestión de Bolsonaro respecto a las políticas públicas impulsadas por Luiz Ignácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

1pag2_afp.jpg Gala de premiación. El director François Ozon con su Oso de Plata, Gran Premio Especial del jurado por la película “Grâce à Dieu” y otros invitados especiales. AFP

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los principales entre los concedidos por los jurados independientes y los obtenidos por películas de España o América Latina:

Oso de Oro a la mejor película:"Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: Grâce à Dieu", de François Ozon

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "Systemsprenger" ("System crasher"), de Nora Fingscheidt (Alemania)

Oso de Plata a la mejor dirección: Angela Schenelec, por "Ich war zu Hause, aber" ("I was at home, but") (Alemania)

Oso de Plata a la mejor actriz: Yong Mei ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Oso de Plata al mejor actor: Wang Jingchun ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Premio a la mejor ópera prima: "Oray", de Mehmet Akif Bükükatalay (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: "La paranza dei bambini", de Claudio Giovannesi (Italia)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: Ut og stjæle hester" ("Out stealing horses"), de Hans Petter Moland (Noruega, Suecia, Dinamarca).

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Umbra", de Florian Fischer (Alemania)

Oso de Plata al mejor cortometraje: "Blue Boy", de Manuel Abramovich (Argentina, Alemania)

Premio al Mejor Documental: "Talking about trees", de Suhaib Gasmelbari (Francia, Sudán, Alemania)

Oso de Oro de Honor: Charlotte Rampling

Premio Audio al mejor cortometraje: "Rise", de Barbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil, Canadá, EEUU)

Jurados independientes:

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección a competición: "Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Panorama: "Dafne", de Federico Bondi (Italia)

Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Forum: "Die Kinder der Toten", de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria)

Premio de la Paz Fundación Heinrich Böll: "Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Amnistía Internacional: Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Teddy al mejor largometraje de cine LGTB: "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza (Argentina)

Premio Teddy al mejor documental de cine LGTB: "Lemebel", de Joanna Reposi (Chile)

Premio Teddy Especial del Jurado: "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi (China, España)

Premio Especial del Jurado de la sección Generation Kplus, mejor cortometraje: "El tamaño de las cosas", Carlos Felipe Montoya (Colombia).