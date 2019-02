Documental de Michael Jackson llega cargado de polémica

A principios de marzo, HBO estrenará “Leaving Neverland”, el documental sobre Michael Jackson que ya ha visto la luz recientemente en el Festival de Sundance.

El famoso cantante, en los años 90, fue señalado como principal responsable de un importante escándalo sexual de abusos a menores. Aunque en el juicio fue exonerado declarándolo como “no culpable”, las acusaciones siempre le rodearon hasta el momento de su muerte, en 2009.

No obstante, esta pieza audiovisual se centra en Wade Robson y James Safechuck, dos de las presuntas víctimas de Michael Jackson, y en ella relatan cómo fueron sus experiencias junto a Jackson. Así como explican, al principio todo comenzó como un juego de niños, pero pronto comenzaron a notar que las cosas se volvían cada vez más oscuras.

Con todo esto sobre la mesa, el entorno de Jackson ha criticado la producción, declarando que HBO tan sólo busca arruinar la imagen del icónico cantante. Del mismo modo, insistieron que, tanto el director Dan Reed como aquellos que participan en la cinta son unos “oportunistas” buscando hacer dinero rápido y fácil.

Por su parte, el cineasta no se ha mantenido al margen de estos comentarios y ha reconocido que su familia defiende al icono del pop simplemente para no verse afectados por un descenso en las reproducciones de la música del artista y, así, no sacrificar los ingresos que reciben por esos “royalties”.

“Leaving Neverland” durará cuatro horas en total, pero estará dividido en dos partes. HBO estrenará la primera el 3 de marzo y la segunda al día siguiente.