“Luces y sueños”, una declaración de amor al séptimo arte

Es el año 1986, Jorge tiene siete años y sus padres lo llevan por primera vez al cine. Jorge queda fascinado con la primera película que ve y nace su pasión por el cine, es ahí donde conoce a Don Sebas, el proyeccionista que llenará su mente de historias y anécdotas, las que lo empujarán a vivir aventuras junto a Jesús, su mejor amigo, quien comparte su amor por los filmes, amor que a medida que crecen irá transformando sus vidas y la de quienes los rodean.

Al estilo “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore, llega a la Llajta la película chuquisaqueña “Luces y sueños” escrita y dirigida por Roberto Carreño de la casa productora Alucine Producciones. La cinta, que tuvo su primicia el 2016 en Sucre, tendrá hoy un preestreno a las 19:30 en la sala 5 de Prime Cinemas, donde estarán presentes el director, la productora Elizabeth Pérez y parte del elenco, además de invitados especiales. La invitación está abierta a todo el público, la entrada tiene un costo de Bs 35.

Posteriormente, “Luces y sueños” será uno de los filmes que renovará la cartelera de este jueves del mismo cine.

Cómo se concibe “Luces y sueños”

Es la segunda producción de Carreño y a pesar de que contaba con tres guiones para ser producidos -no fueron tomados en cuenta por la falta de apoyo económico-, la historia de “Luces y sombras” fue fruto de un sueño.

“Realmente el guion me lo soñé. Una noche mientras dormía, desperté a las 3:00 y se me vino algo a la mente, y desde esa hora comencé a escribir. A las 7:00 ya tenía el guion”, contó el director.

La película refleja tres etapas de la vida del protagonista: cuando es niño, adolescente y mayor de edad.

“Es complejo realizar una película cuando trabajas con tres tiempos distintos y hacer que el público crea que el protagonista es el mismo”, argumentó Carreño.

Una película independiente

“Luces y sueños” es una cinta independiente realizada con dinero de Alucine Producciones.

“En Sucre no existe ninguna política de ayuda cultural para que hagas un trabajo de este estilo. Si tú quieres hacer algo lo tienes que hacer con tu dinero”, manifestó Carreño.

“Estamos felices de mostrar este trabajo, hemos tratado de hacer un trabajo como debería ser profesionalmente. En Sucre se han realizado muy pocas películas y queríamos sentar ese precedente de que se puede trabajar con una productora real, que se puede generar empleo y que la gente pueda ver su trabajo al final reflejado en la pantalla”, añadió.

Durante estos tres años, “Luces y sueños” ha traspasado fronteras proyectándose en el V Festival Brasil de Cinema Internacional y en el Festival Internacional de Cine para niños CINI.

Además, ganó como mejor guion en el Festival Internacional de Oruro Diablo de Oro y fue seleccionada en el Fenavid.

La película costó alrededor de 40.000 dólares.

Posteriormente, la cinta podrá ser vista vía online y también la sacarán en DVD y BlueRay.

Una historia que pega

Según Carreño, el filme cuestiona sobre los sueños, si vale realmente sacrificar en la vida, que es tan corta, los sueños.

“Me cuestioné por qué me gusta el cine y qué me gustaría ver en el cine. El guion es una mezcla de sueños, anécdotas que me han pasado y que me han contado, situaciones que he vivido en el proceso de enamoramiento del cine que se ha dado a lo largo de mi vida. Eso está reflejado en la película”, contó.

Expectativas

Carreño indicó que la cinta fue muy bien recibida cuando se estrenó en Sucre el 2016, pero que ahora lo que le importa es que critiquen la historia.