El crowdfunding como alternativa para el cine

En la actualidad existen varias alternativas para el financiamiento de una producción cinematográfica , desde hacerlo con recursos propios, concursos internacionales, el crowdfunding y hasta buscar el apoyo de instituciones y organizaciones.

Cineastas en el país experimentaron algunas de estas propuestas para grabar sus filmes.

Es el caso del joven cineasta José Velasco, quien grabó su película “Cuatro veces siete” con la red de financiación crowdfunding.

“Es cuando la gente apoya un proyecto, desde la iniciativa de una empresa, un producto o servicio, hasta un cortometraje”, dijo.

Al principio comentó, intentó conseguir financiamiento por medio de instituciones privadas, pero solamente recibió negativas debido a que no se trataba de un n proyecto documental.

“Nos chocamos contra la pared y no vimos otra forma que la del crowdfunding”, aseguró.

Velasco señaló que la idea del crowdfunding no es necesariamente la de donación, sino de asegurarse algo.

“En nuestro caso, hicimos un menú de cosas que podíamos ofrecer, acorde a cuánto se invertía. Creo que un boliviano era un abrazo y como 20 bolivianos era entrar en crédito. Era una idea relativamente nueva entre nosotros (mi equipo), pero los convencí de que si cada amigo que teníamos en Facebook nos daba un peso, podíamos lograr algo. Lo increíble es que, de nuestros amigos, casi nadie nos dio solamente un peso, sino 20 o mucho más”, expresó.

Lograron que varios medios de comunicación se interesen en su hazaña, al igual que una página española de crowdfunding que les ofreció su plataforma, pero para ese momento ellos ya habían conseguido el dinero necesario para su filme.

Después de esta experiencia señaló que el crowdfunding es una carta que no debería ser sacada a menudo, al menos no por un mismo autor. “Yo estoy seguro de que no volveré a pensar que puedo tener esta clase de apoyo, porque no puedes acostumbrarte a tener tantos inversores y tomarlo a la ligera”, dijo.

Por otro lado, también descarta la posibilidad de volver a usar el crowdfunding para financiar alguna otra producción.

Otros cineastas tuvieron mayor suerte, debido a que recurrieron al apoyo de instituciones nacionales y del exterior para grabar una película. Es el caso del cineasta Álvaro Olmos, de Empatía Cinema, que estrenará a mediados de 2018 su película “Wiñay”.

Olmos señaló que recibió bastante apoyo de municipios para la producción de su película y de instituciones del exterior para la posproducción.

“Recibimos apoyo de la Alcaldía de Morochata porque fueron los únicos que nos escucharon. Nos cubrieron alimentación y hospedaje, eso nos facilitó mucho. Con eso se pago la producción, luego me moví para buscar fondos de apoyo a la posproducción y hubo instituciones de Uruguay y Argentina que respondieron”, dijo.

Olmos señaló que lo que buscan hacer es cine posible o guerrillero, que sea de calidad pero que no represente grandes costos, “esto se logra con apoyos, contrapartes o sociedades para conseguir recursos”, afirmó.

Otros cineastas optan por buscar financiamientos a través de concursos de instituciones internacionales, como es el caso de Ibermedia.

¿QUÉ ES EL CROWDFUNDING?

El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consigue financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas y participaciones de forma altruista.

Los proyectos para los que se utiliza el crowdfunding como fuente de financiación pueden ser muy variados: desde proyectos musicales o artísticos (conseguir dinero para un película o un corto) hasta campañas políticas, financiación de deudas, creación de escuelas o nacimiento de empresas, entre otros.