Paco: “El ataque nunca ha sido a Oruro, no ha sido a esa población”

Rilda Paco, la artista gráfica que hizo una ilustración de la Virgen del Socavón semidesnuda, lamentó la polémica que se generó tras la difusión de la imagen en una cadena internacional y las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.

En un diálogo con Los Tiempos, contó que dibujó la imagen después del Carnaval de Oruro por la falta de humanidad luego de la explosión que mató a ocho personas. “Habían muertos y la gente seguía bailando”, reflexionó.

Afirmó que ella aseguró que no pretendía dañar a Oruro y anunció que se defenderá de los procesos.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

- ¿Por qué crees que se generó el escándalo?

Más que todo el escándalo es por el tema de que la virgen está con ropa interior. Me parece tonto. Yo pregunto: ¿es malo usar ropa interior o que te vean en ropa interior? ¿Eso te hace indecente?, ¿eso te hace prostituta? No, ¿no ve? Yo no entiendo por qué se están molestando tanto. Por ejemplo, un padre en una de las entrevistas decía la virgen es una santa, no sé si consultan al Papa, él va a decir “es una obra” y no va a hacer un escándalo.

Yo creo que la Iglesia debería preocuparse, uno por los desastres naturales, pedir a Dios, a la virgen que cese todo esto, porque está afectando a todos los bolivianos.

Y aparte de que con todo esto que está pasando ahora, no se están dando cuenta, de que a nivel internacional nos van a ver como personas que no hubiéramos crecido en calidad, como personas retrógradas; eso es lo que menos quisiera.

- ¿Tu obra fue una crítica a la Iglesia o al departamento?

Siempre he mencionado que el ataque nunca ha sido a Oruro, nunca ha sido a esa población. Yo soy orureña. Nunca he atacado a la religión católica o cualquier religión, no lo he hecho. Simplemente que algunos que se han sentido ofendidos, aquellos falsos devotos, yo les diría.

No estoy generalizando a todos los devotos, sino a aquellos falsos devotos que se han sentido ofendidos en su realidad, por eso han reaccionado de esta manera y ahora me están tratando de lo peor.

- ¿Recibiste amenazas?

He tenido amenazas, en nombre de la virgen supuestamente, donde dicen: Cómo es posible que no respetes a la mamita del Socavón, yo te voy a enseñar a respetar, te voy a meter esto por este lado, que eres, una prostituta y tal. Todo esto me están diciendo. Espero que no involucren a mi familia, a mí me están atacando.

- ¿Qué técnica usaste y qué significan los colores?

Es un diseño digital, una ilustración digital. La puse al día siguiente de la Entrada del Carnaval de Oruro, a eso de las 18:00, a mi página de Facebook. El 10 era la entrada y el 11 la puse.

En cuanto a los colores, hay un rojo, que si ve algunos de los marcos tienen ese color, sólo que más oscuro, en el caso mío es un poco más claro. Ahora el manto negro es porque estábamos de luto, había muertos por los desastres naturales y también por este tema de las explosiones. El rojo siempre ha significado pasión y en varias obras religiosas está el rojo.

- ¿Qué quisiste expresar ?

Yo creo que muchas personas tienen ese tipo de molestia, porque justo en carnavales es donde existe más violaciones, agresiones físicas, peleas y demás. Con la excusa de la religión hacen fiestas, derrochan dinero, beben y luego tenemos la otra cara. Como te digo, violaciones, robos y demás.

La obra la realicé después del Carnaval de Oruro, me pareció una manera de expresarme. Más que todo, estaba molesta por todo lo que había acontecido, justo había muertos, entre ellos niños, mujeres y la gente continuaba bailando, festejando a pesar de los muertos y espero que las personas no se estén volviendo inhumanas.

Yo no estuve en el Carnaval, no me gusta, no salgo en esa época, porque siempre veo borrachera, personas peleando, niños descuidados; prefiero no salir y estar en casa. Y sí estaba viendo la entrada, justamente en uno de los noticieros escuché y preguntaban por qué continuaba la entrada, ni siquiera se manifestaron en ese momento, los bailarines igual.

- ¿Cuál es tu trayectoria?

Tengo 31 años, he estudiado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahora estoy estudiando Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). He hecho algunas obras, recién hace unos tres años que estoy en el arte digital, hago mis obras y las subo al Facebook.

Una de mis obras ha sido muy compartida en otros países, es la que hace referencia a los Colorados de Bolivia que dice: “¿Cuál San Valentín? Hoy se recuerda la pérdida marítima”.

ARTISTA Y PRESENTADORA FUERON PROCESADOS

El caricaturista Al-Azar fue criticado tras la publicación de una viñeta denominada “Bienvenidos al Carnaval”, el 6 de marzo de 2014, donde se visualiza el derrumbe de una pasarela en el recorrido de la Entrada en Oruro.

Otro caso fue el de la presentadora de televisión Milena Fernández, que fue criticada y enjuiciada porque dijo: “Cuando llegas a Oruro te encuentras con una ciudad fétida”.

PROCESO Y MUESTRAS DE APOYO

“Cinco hombres que van a llevar a juicio a una mujer por dibujar el cuerpo de otra mujer. (…) En ese mismo país el Estado y la Iglesia se unen para levantar un juicio a una mujer por dibujar a otra. Y lo dicen en serio, orgullosos de su brutalidad, su insensibilidad y su ignorancia”, escribió en su cuenta de Facebook el artista Marco Tóxico al conocer la decisión de enjuiciar a la artista gráfica Rilda Paco.

Entretanto, el representante de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro, Jacinto Quentasi, señaló que la querella fue oficializada ayer por la tarde en la Fiscalía y que los criterios emitidos por autoridades nacionales no afectarán la decisión.

Los ministros de Culturas y de Justicia, Wilma Paco y Héctor Arce, desestimaron el inicio de un proceso contra la artista que hizo la ilustración para denunciar la hipocresía de algunos devotos.

Por otro lado, la Alcaldía de Oruro, a través de su página en Facebook, ratificó el inicio de un proceso. “El alcalde Edgar Bazán dispuso mediante memorándum interponer la querella contra Rilda Paco por ser la autora de un cuadro que desvirtúa la esencia de la religiosidad y fe hacia la Virgen del Socavón”, según un comunicado.

La ilustración también ha recogido varias muestras de apoyo a través de redes sociales y de parte de los artistas que han generado un movimiento para respaldar a Paco. Además, han elaborado nuevas ilustraciones de la virgen. En todas se muestra una imagen terrenal.

Además, se creó la página en Facebook : “Todxs con la Imilla, la revancha por la libertad de expresión”. La página suma seguidores y dibujos que representan, a su manera, a la virgen.