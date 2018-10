7 escritores de Iberoamérica

El Centro de Literatura Boliviana del Centro Simón I. Patiño ha anunciado a los invitados para la décima versión del Encuentro de Escritores Iberoamericanos que se realizará del 21 al 24 de noviembre en el Salón Principal del Palacio Portales.

Este año, el tema del encuentro se centra en las perspectivas de la literatura iberoamericana y contará con siete invitados entre nacionales y extranjeros.

Desde el año 2000, el Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño realiza el Encuentro de Escritores Iberoamericanos, actividad que el año 2014 realizó su octava versión. Este encuentro es el único en su género en nuestro país, un espacio en el que participan reconocidos escritores iberoamericanos con la finalidad de intercambiar y compartir con los escritores bolivianos nuevos enfoques y perspectivas de la literatura iberoamericana.

Hasta la fecha, participaron Marcela Serrano (Chile), Alberto Fuguet (Chile), Eliseo Alberto (Cuba), Sergio Ramírez (Nicaragua), Carlos Villagra Marzal (Paraguay), Mario Vargas Llosa, Guadalupe Santa Cruz (Chile), Luis Bravo (Uruguay), Silvia Guerra (Uruguay), Pablo de Santis (Argentina), Marcelo Damián (Argentina), Mabel Pedrozo (Paraguay), Antonio Salinero Bombín (España), Jorge Volpi (México), Ignacio Padilla (México), Héctor Tizón (Argentina), Bartolomé Leal (Chile), Ana Merino (España), Patricio Jara (Chile), Emilio Martínez (Uruguay), Gonzalo Garcés (Argentina), Santiago Roncagliolo (Perú), Andrés Neuman (Argentina), Antonio Skármeta (Chile), Alfredo Bryce Echenique (Perú), Diego Trelles Paz (Perú), Juan Terranova (Argentina), Santiago Gamboa (Colombia), Marcos Giralt Torrente (España), Luisa Valenzuela (Argentina), José Ovejero (España), José Eduardo Benavides (Perú) y Mario Bellatín (México). En esta versión se espera la llegada de Cármen Boullosa, Giuseppe Caputo, Horacio Castellanos, Julián López, Gonzalo Lema, Giovanna Rivero y Wilmer Urrelo.

pag7foto1carmen.jpg Cármen Boullosa (México) ARCHIVO

Cármen Boullosa (México)

Nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1954. Dramaturga, narradora y poeta. Estudió Lengua y Literatura Hispánica en la UIA y en la UNAM. Fue redactora del Diccionario del Español en México publicado por El Colegio de México. Profesora visitante en San Diego State University, 1990; La Universidad de Georgetown, 1998; Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbona, 2001; además de otras instituciones educativas de prestigio.

Entre sus últimas novelas están “La otra mano de Lepanto” (2005), “La novela perfecta” (2006), “El Velázquez de París” (2007), “La virgen y el violín” (2008), “El complot de los románticos” (2009) y “Las paredes hablan” (2010). Ha recibido reconocimientos como el

Premio de novela Café Gijón (2009).

pag7foto2giuseppe.jpg Giuseppe Caputo (Colombia) ARCHIVO

Giuseppe Caputo (Colombia)

Nació en Barranquilla, Colombia, en 1982. Estudió Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Iowa. Está especializado en estudios queer y de género. Colabora con la revista Arcadia y el diario El Tiempo. Trabaja como director de contenidos culturales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo. Es autor de las novelas “Un mundo huérfano”, 2016, y “Se va un hombre”.

También es autor de los poemarios “Jardín de carne”, “El hombre jaula” y “Los nacimientos de Jesús”. Es MFA de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Iowa, donde además se especializó en estudios queer y de género.

pag7foto3horacio.jpg Horacio Castellanos Moya (El Salvador) ARCHIVO

Horacio Castellanos Moya (El Salvador)

Nació en 1957 en Tegucigalpa, Honduras. Criado en El Salvador, ha vivido en varias ciudades de América y Europa, en particular en la Ciudad de México, donde ejerció el periodismo durante doce años. De 2004 a 2006 residió en Fráncfort como escritor invitado por la Feria Internacional del Libro de esa ciudad. Ha sido escritor invitado en la Universidad de Tokio e imparte clases en la Universidad de Iowa.

Es autor de 10 novelas, de las que siete han aparecido en Tusquets Editores, han sido traducidas a varios idiomas, como “El arma en el hombre”, “Donde no estén ustedes”, “Insensatez”, “Desmoronamiento”, “El asco”, “Tirana memoria” y “La sirvienta y el luchador”.

pag7foto4julian.jpg Julián López (Argentina) ARCHIVO

Julián López (Argentina)

Su novela más reciente es “La ilusión de los mamíferos”, que se mueve entre la respiración lírica, el género epistolar y la oralidad para contar una intensa historia de amor, dolor y pérdida entre dos hombres que se ocultan para darle lugar a su deseo y que celebran un encuentro tan fugaz como eterno, en una Buenos Aires que también se vuelve protagonista de la historia, como vínculo entre los personajes de la novela y el amor.

Julián López (Buenos Aires, 1965) también es autor del libro de poemas “Bienamado” y de la novela “Una muchacha muy bella”, que fue publicada primero en Eterna Cadencia en la Argentina y luego en Holanda, Francia y los Estados Unidos.

pag7foto5lema.jpg Gonzalo Lema (Bolivia) ARCHIVO

Gonzalo Lema (Bolivia)

Nació en Tarija, Bolivia, en 1959. Estudió en Cochabamba hasta el bachillerato, luego ingresó al Instituto Laredo para posteriormente seguir la carrera de derecho en la UMSS. Se ha desempeñado en distintos cargos públicos. Adolfo Cáceres Romero, sobre una de las novelas de Lema, afirma: “Después de ‘Juan de la Rosa’, muy pocas libros han alcanzado, en la literatura nacional, el nivel de ‘La huella es el olvido’”.

Entre su producción se encuentran títulos como “Este lado del mundo” (Premio Guttentag 1980, ed. 1984), “El país de la alegría” (1987), “La huella es el olvido” (1993), “Ahora que es entonces” (1998), “La vida me duele sin voz” (Premio Nacional, 1998), “Los días vacíos del Raspa Ríos” (2012).

pag7foto6giovanna.jpg Giovanna Rivero (Bolivia) ARCHIVO

Giovanna Rivero (Bolivia)

Nació en 1972, en Montero, Santa Cruz, Bolivia.

En el otoño de 2004 participó del prestigioso programa de escritura Iowa Writing Program, en University of Iowa, USA. En 2006 obtuvo la beca Fulbright-LASPAU a través de la cual hizo una maestría en Literatura Hispanoamericana en University of Florida, USA (2007-2008). Obtuvo un doctorado en Literatura Latinoamericana en University of Florida, USA (2014).

Ha sido galardonada con el Premio Municipal de Santa Cruz de Literatura en 1997 por su colección de cuentos “Las bestias”. En 2001 publicó “Las camaleonas”, su primera novela. En 2002, obtuvo el Premio en Cuentos Franz Tamayo por “La Dueña de nuestros sueños”.

pag7foto7urrelo.jpg Wilmer Urrelo (Bolivia) ARCHIVO

Wilmer Urrelo (Bolivia)

Nació en La Paz, en 1975. Es autor de la novela “Mundo negro”, publicada en 2000, Premio Nacional de Primera Novela convocado por la editorial Nuevo Milenio, y de “Fantasmas asesinos”, de 2007, IX Premio Nacional de Novela de Bolivia. Participó en las antologías “Trabajos forzados y otros cuentos”, “Memoria de lo que vendrá”, “Pequeñas resistencias 3: antología del cuento sudamericano” y “Alta en el cielo, antología de narrativa”.

Estudió Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó como editor en la ciudad de Santa Cruz. Es uno de los escritores más jóvenes en ganar el Premio Nacional de Novela patrocinado por el Estado Boliviano y la empresa privada.