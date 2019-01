Terceros: “Todos tenemos una historia que contar”

“Aventura de un pueblo perdido” es la segunda obra del autor Rudy Terceros en obtener el Premio Nacional de Literatura Infantil. Fue premiado en 2013 por “Las andanzas de Dere”, libro que fue publicado en 2014 con el título “Un zapato llamado Dere”.

Las temáticas de sus obras giran en torno a distintos viajes que realizan los personajes. Sin embargo, da un giro a esta línea narrativa con un nuevo libro de cuentos que publicará este año: “Monstruos y obsesiones”.

Terceros habló con Los Tiempos sobre la temática de su nueva obra galardonada. Además, habló sobre las maneras de escritura que él tiene y cómo empezó su carrera narrativa.

- ¿Cuál es la temática principal de la obra que fue galardonada?

- La temática principal de la obra es un viaje que realiza una niña con su abuela, al pueblo de la abuela. En el transcurso del viaje se van contando diferentes historias, más que todo de la vida de la abuela.

- ¿Cómo se le ocurrió la temática para dicha obra?

- La temática se me ocurrió por el principio de que todos tenemos una historia que contar y que basta con que alguien quiera escucharnos.

- ¿Cómo se sintió al recibir el Premio Nacional de Literatura Infantil?

- Ya está por demás decir que me sentí increíblemente contento. No esperaba ganar este premio. Yo presento todos los años una nueva propuesta al premio y habían pasado cuatro años desde la vez que gané y no estaba con la fe muy alta. La primera vez que gané este premio fue el 2013 con “Un zapato llamado Dere”. Aquella vez dio la casualidad que fui a oír el fallo, porque normalmente no lo hago.

- ¿En qué se basa para elegir el tema de sus libros?

- En realidad eso es muy relativo. Depende mucho en qué esté trabajando porque ahora hasta esta novela mi tema principal era el viaje, hasta esta novela ganadora que era algo diferente.

- ¿Cómo fueron sus comienzos en la escritura? ¿Lo inspiró alguna persona o situación en particular?

- Podrían remitirse hasta mis 8 o 9 años. Siempre era mi idea contar historias, pero no sabía cómo plasmarlas. De hecho, cualquier persona que me conoció en mi infancia dirá que siempre estaba leyendo o contando historias.

- ¿Qué técnicas utiliza y cuál es el proceso que sigue para escribir sus obras?

- En realidad no, yo considero que escribo todo el tiempo. Yo soy abogado y a veces antes de entrar a una audiencia me pongo a leer poesía o alguna novela. Yo considero que el proceso de escritura va más allá del momento en el que te sientas frente al teclado y la computadora o con un papel en blanco y un bolígrafo. La escritura empieza antes de ese proceso, de hecho el proceso de plasmar letras y formar oraciones se da en el último momento de la escritura. Está presente en todo momento, en cualquier situación. La escritura está incluso presente cuando sueño, cuando duermo porque encuentro distintas respuestas y salidas para mis historias.