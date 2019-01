Gladys Camacho: Está en riesgo la diversidad lingüística del quechua

La lingüista y escritora Gladys Camacho recientemente participó en el Encuentro Internacional de Lingüistas, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos, en honor al Año Internacional de las Lenguas Indígenas establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y compartió parte de su investigación y preocupación por la situación del quechua en Bolivia.

Camacho, autora de “Phuyup yawar waqaynin (El llanto sangriento de una nube)”, obra inspirada en testimonios de personas de la tercera edad de Kalallusta, está en sexto semestre de su doctorado en lingüística en la Universidad de Texas.

La investigadora boliviana alista la presentación de su libro que fue traducido al inglés. Habló con este medio de comunicación sobre el quechua en Bolivia y los desafíos que afrontan los lingüistas.

- ¿Cuál es la situación actual del quechua en el país ahora que pesa la obligatoriedad de enseñar este idioma en los colegios ?

Algunos académicos me han dicho que el quechua no se está perdiendo, porque aún tiene más de 8 millones de hablantes en toda la zona de Los Andes. Sin embargo, la situación es todo lo contrario. La diversidad lingüística del idioma, que hace más rica a una lengua y sólo los ancianos quechuahablantes que viven en áreas rurales alejadas aún la mantienen, está en peligro. La preocupación actual es que las ciudades sólo se están ocupando de agregar nuevas palabras que no hay en quechua, en vez de documentar a esa diversidad que estimo en 20 años aproximadamente ya no habrá.

- Desde su perspectiva, ¿cómo se podría cambiar esta situación para que no ocurra esta pérdida de diversidad lingüística?

Ese debería ser el trabajo vital de los lingüistas del país. Creo que actualmente debiéramos dedicarnos más a la parte metodológica y académica de cómo enseñar el quechua. Por ejemplo, parte de mi investigación consiste en documentar esta diversidad lingüística y la estoy realizando en Umapihura, perteneciente a Anzaldo. Grabé las conversaciones. Para quienes investigan un idioma que no hablan es un desafío conseguir un audio de habla natural, pero para quienes son quechuahablantes, esa debería ser la prioridad. Estudiar la lengua para entender la estructura lingüística y a sus variantes que sólo la mantienen los ancianos. Los resultados servirán para escribir cuentos, historias, leyendas y otros textos que provengan de ellos.

- Para el quechua aún no existe una gramática de consenso o un material de consulta universal de “cómo escribir bien”. El castellano tiene a la RAE. Esta situación genera debates de académicos sobre el uso “correcto” de palabras y el tipo de escritura. ¿Qué opina sobre ese tema?

Creo que un primer paso sería no perder la vitalidad lingüística que tenemos. Una RAE tiene ventajas al convertirse material de consulta, sin embargo, uno de los desafíos para los lingüistas es cómo incluir la diversidad y/o variante que existe del quechua a una sola forma de escribir. En Bolivia hay casi dos millones de quechuahablantes y si existiese cuántos consultarían aparte de quienes estudian (escuelas y universidades), ¿para quiénes estaríamos creando este material?

- ¿Qué otro desafío más cree que atraviesa la enseñanza del idioma?

Antes de enseñar el quechua se necesita entender cómo funciona la gramática mental del quechua. En los últimos meses he leído cuentos, historias, novelas en quechua y no está bien, existen bastantes errores. Para cambiar esta situación se requiere una investigación profunda del idioma.