Vanessa Áñez trasciende fronteras y llega nuevamente a HTV

La vocalista y directora del grupo Póker, Vanessa Añez, anunció muy emocionada, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, que su nuevo sencillo "Toca que toca" fue aceptado en el canal más popular de programación musical: HTV.

La artista indicó que mandó el videoclip con las especificaciones técnicas que el canal requiere y exactamente a los 30 días recibió la respuesta de que "Toca que toca" fue aceptado y que en un mes y medio aproximadamente el videoclip será visto en todo el mundo.

"Es el quinto video que mando y el segundo que me aceptan. No me avergüenzo en decir que me rechazaron tres, porque no soy una cantante que me he ganado las cosas por suerte, sino por trabajo.

"Ubalele" fue el primero que me aceptaron y gracias al apoyo de los bolivianos en redes sociales pudimos lograr el puesto número uno en el 'Hot Ranking', superando en ese momento a Daddy Yankee", indicó Vanessa.

"Ahora cuando 'Toca que toca' ya esté en rotación, dependerá nuevamente del apoyo de la gente para ver qué puesto llegamos y cuánto tiempo esté en circulación", añadió.

Este video es en el que más tiempo y dinero invirtió la artista. La producción fue realizada en Miami bajo la dirección y composición del ganador de múltiples Grammys Latinos, Alfredo Matheus Diez, quien ha trabajado con músicos de la talla de Luis Fonsi , Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Ricardo Montaner, Plácido Domingo,

Juan Gabriel, Marc Anthony y muchos otros.

El videoclip fue grabado en Santa Cruz por el director Roger Rivero.

"Con esta canción quiero dejar bien parado a mi país.

Era el momento de dar este paso internacional en mi carrera, ya que fue un gran desafío para mí apostar por lo urbano, rapear, bailar y ser sensual al mismo tiempo.

Estoy con toda la energía que se necesita para triunfar", aseguró la cantante.

Pero además muestra el lado más osado y sensual de Vanessa. La grabación se prolongó durante seis días en jornadas de más de 12 horas, en diferentes locaciones y con variados atuendos y bailes.

MULTIFACÉTICA. MAMÁ, ARTISTA Y SOÑADORA

Vanessa comenta que su trabajo no es nada fácil, sobre todo porque es mamá de dos niños y le encanta asumir ese rol con todas las actividades que éste implica.

"Es una lucha diaria y me ayudo con una estructura de mis horarios bien definidos porque mi prioridad siempre es y será mi familia, pero tampoco dejo de lado mis sueños de mujer y artista boliviana", manifestó.