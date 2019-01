Jorge da Rocha, el explorador del contrabajo, la voz y el “looper”

El sonido que ha consolidado Jorge da Rocha es el resultado de una larga búsqueda con su contrabajo y su voz. Hace poco llegó por primera vez a Cochabamba para participar de la tercera versión del Llajtajazz y deleitar al público con su propuesta musical.

Hoy a las 21:30 dará su concierto en la Muela del Diablo (escenario del festival), ubicada en la calle Potosí entre Portales. El costo de la entrada es de 30 bolivianos.

Sólo basta un contrabajo, un micrófono y un “loop station” (un grabador de frases sonoras relativamente cortas a las que se le pueden ir sumando capas una encima de otra) para que el artista nacido en Portugal sumerja al espectador en un viaje por el universo de su música influenciada por sonidos orientales y el jazz contemporáneo.

Sin embargo, para este concierto estará acompañado por destacados músicos como ser Ramón Rocha en la guitarra y Miguel Crespo en la batería, con quienes interpretará canciones de su último álbum “To Drop and Let Go” , lanzado en diciembre de 2017.

En el espectáculo musical participará también Tamy Molina, bailarina local de danza contemporánea.

Esta noche, la charanguista Luciel Izumi estará en escena e interpretará un repertorio folklórico con influencias del jazz.

Talleres y presentaciones

Jorge da Rocha se graduó del Conservatorio Superior del Liceu (Barcelona, España) en jazz y música moderna. Desde hace cuatro años se sumergió en la búsqueda de su sonido y la originalidad de su propuesta. Ésta su experiencia la compartirá en un taller el cual se llevará a cabo mañana a las 15:00 en la Muela del Diablo.

“El conocimiento personal a través de la música, la búsqueda del sonido propio, creatividad y otros usos del instrumento”, es el nombre del curso, que tiene un costo de 20 bolivianos y está dirigido a todo intérprete de instrumentos melódicos y rítmicos.

“Hay recursos tecnológicos con los que uno puede experimentar para destacar y sobresalir del resto para no necesariamente depender de un ensamble”, explica el portugués

El último concierto que dará Jorge da Rocha será el domingo a mediodía en Cowork Café, ubicado en el parque Fidel Anze casi Eudoro Galindo. Lo acompañarán los mismos músicos anteriormente mencionados y también la bailarina.

En las próximas semanas se presentará en importantes festivales de jazz de Hong Kong y Tokio. Pretende lanzar su tercer disco el último trimestre de este año.

Conciertos del Llajtajazz

El cuarto concierto del festival que reúne a 16 bandas, conformadas por músicos nacionales e internacionales, se realizará también en el Centro Boliviano Americano (CBA).

Esta noche en el CBA estarán en escena The Blue Velvet Experience y The Queens of Jazz. La primera banda está conformada por Ruddy Barrancos en el saxofón, Yan Salvador en la guitarra, Edú Gabriel en el bajo y Miguel Crespo en la batería.

Esta agrupación, con influencias en el bebop, hard bop y post bop (estilos del jazz), participó en festivales como el Festijazz de Cochabamba (2015 y 2017) y en la Convención Internacional de Flauta Traversa junto a Marcelo Murillo y Heber Peredo, entre otros.

Su repertorio consta de estándares de jazz y composiciones de este proyecto nacido el primer semestre de 2015.

La propuesta de The Queens of Jazz es homenajear a las grandes cantantes de jazz como ser Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, Peggy Lee, Nancy Wilson, Ernestine Anderson, entre otras.

El grupo está conformado por Fulvia Fossati en la voz, Omar Gutiérrez en la trompeta, Luis Alarcón en el saxofón, Juan Pablo Lozano en el trombón, Amadeo Vargas en la guitarra, Tamya Guereca en el piano, Bruno Iriarte en el contrabajo y Germán Gonzales en la batería.