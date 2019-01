Heber Peredo y Martín Castillo cierran el Llajtajazz

El dúo paceño, conformado por Heber Peredo y Martín “Tincho” Castillo, cierra la tercera versión del Llajtajazz y compartirá escenario con el trío de Yan Salvador.

El festival reunió a 16 grupos nacionales e internacionales. El último concierto se llevará a cabo hoy en el Centro Boliviano Americano (CBA) a las 19:30. El ingreso tiene el costo de 30 bolivianos.

El pianista Heber Peredo y el guitarrista “Tincho” Castillo, parte del ensamble que nació como cuarteto en 2009 y que en 2014 quedó como dúo, interpretarán piezas de su última producción musical lanzada en 2017, una propuesta que combina la música latinoamericana con recursos del jazz.

Los artistas son graduados del Conservatorio Plurinacional de Música y ahora ejercen la docencia en dicha institución. Cuentan con una larga trayectoria en el ámbito del jazz y participaron en diferentes festivales nacionales, suramericanos y europeos.

Además, formaron parte de grandes proyectos musicales como de Gisela Santa Cruz, Manuel Monroy Chazarreta “El Papirri”, Esther Marisol y Wilson Molina, Grupo Sin Fronteras, Tierra Mojada, Los Gatos del Agro (Jackets Jazz Project), Vadik Barrón, entre otros.

Yan Salvador, el otro artista en escena, estará acompañado de Inti Medina en el contrabajo y Miguel Crespo en la batería. El pianista Heber Peredo será el invitado.

El repertorio que interpretarán incluye piezas de Peter Bernstein, Gilad Hekselman y estándares de jazz con arreglos armónicos y rítmicos propuestos por los músicos.

Yan formó parte de los proyectos The Blue Velvet Experience, YEZ Trío (junto al reconocido baterista Daniel Zegada “Zegadex”), Melting Grooves, entre otros. Ha participado en festivales de jazz y ha tocado dentro y fuera del país. Actualmente, radica en Buenos Aires, Argentina, ciudad donde amplía sus conocimientos en música y forma parte de grupos de jazz, funk y soul.

Talleres

Heber y “Tincho” dictarán el taller “Música latinoamericana desde el jazz” que se llevará a cabo hoy a las 15:30 en los ambientes del CBA. Está dirigido a cualquier instrumentista y el ingreso tiene el costo de 20 bolivianos.

El Llajtajazz

Este festival nace ante la carencia de escenarios para el jazz en Cochabamba. En su tercera versión presentó a 16 grupos locales: Moonlight Jazz Quartet, D Jazz Big Band, Pepperoni Jazz Trío, Lautaro Moreno & Edú Gabriel Cuarteto, Mauro Rojas Trío, Starling Quartet, The Blue Velvet Experience, The Queens of Jazz, Jorge da Rocha, Luciel Izumi, Miguel Ulises Jiménez, Meidin Yapan, Johany Lavayen Cuarteto, Los Flacos Feos, Yan Salvador Trío, Heber Peredo & Tincho Castillo. Los grupos durante seis días dieron no solo conciertos, sino también talleres sobre temáticas musicales específicas.

El festival fue impulsado por músicos cochabambinos de jazz. Edú Gabriel, uno de los organizadores, afirmó que este proyecto nació para aportar un poco más a la movida local de este género.

“Es un respiro de todo lo que estamos acostumbrados a ver. Es una oportunidad de escuchar música que usualmente no está a nuestro alcance, importante para los músicos porque tendremos acceso a talleres con músicos de trayectoria, podremos intercambiar ideas y formar un enlace para poder entrar a otros países”, indicó Gustavo Pérez, otro de los organizadores.