ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Kumbia Kings trae su música a Cochabamb

Los reyes de la cumbia, después de 14 años, retornan a Cochabamba para interpretar sus canciones icónicas como: “Fuiste mala”, “Sabes a chocolate”, “Te quiero a ti”, “Azúcar”, “Baila esta cumbia”, “La cucaracha”, “Boom”, “Fuego”, entre otras.

El concierto se llevará a cabo mañana a las 17:00 en el campo ferial de la laguna Alalay. El costo de las entradas, que se pueden adquirir en Hipermaxi de la avenida Juan de la Rosa y El Prado, es de 300 bolivianos (supervip), 190 (vip) y 90 (general).

El Gran Matador, Cumbia de la Cruz, H1 y PK2 serán los grupos nacionales que abrirán el espectáculo de mañana.

Kumbia Kings se presentó anoche en Santa Cruz, hoy estará en La Paz y mañana en Cochabamba. Bolivia forma parte de la gira latinoamericana del reencuentro del grupo mexicano-estadounidense.

La banda llega con un equipo de más de 20 personas (entre músicos, sonidistas, equipo técnico, entre otros).

Cruz Martínez y A.B. Quintanilla fueron los fundadores, pero se separaron hace algunos años para emprender proyectos solistas.

OTROS EVENTOS

Libros:

Ciclo de lecturas en Novecento

El Club de Lectura Cochabamba realiza su jornada de análisis, crítica de “El ángel más tonto del mundo”, la octava novela de Christopher Moore. Esta actividad se lleva a cabo todos los lunes y viernes por la tarde.

Dónde: Novecento Café (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Dibujo:

Jornadas de dibujo y pintura

La actividad reúne a diferentes artistas plásticos locales, quienes comparten sus conocimientos de dibujo y pintura a los participantes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)Cuándo: Sábado a las 17:00

Cuánto: Consumo

Taller:

Taller de marionetas

La artista Roxana Pozo será la facilitadora del curso de elaboración de marionetas. Es abierto a todo público.

Dónde: La Casa del Ekeko (calle Paccieri #740)

Cuándo: Hoy a las 16:00

Dato: Más inf. 71432857

Laboratorio de tecnología

El laboratorio de exploración de tecnologías tiene la finalidad de incentivar a los artistas para al uso de software.

Dónde: Losquestamos (Gral. Galindo esquina América)

Cuándo: Hoy a las 10:00

Cine:

Proyectan “Gueule d’Ange”

Este filme es dirigido por Vanessa Filho y narra la historia de Marlene, una joven excéntrica.

Dónde: Alianza Francesa (calle La Paz casi Crisóstomo Carrillo)

Cuándo: Lunes a las 19:00

Danza - Teatro:

Estrenan obra de danza-teatro

“El buque fantasma” es una obra de danza-teatro que se estrena mañanaen el CBA. Marta Salinas y Daniel Larrazabal son los intérpretes de esta pieza.

Dónde: Centro Boliviano Americano (CBA)

Cuándo: Sábado a las 20:00

Cuánto: Bs 30

Infantil:

Noche de Murga en Árbol de Papel

El grupo artístico Trokin da un espectáculo de animación infantil con música, murga y juegos. Para más información al: 78355550.

Dónde: Árbol de Papel (Parque Lincoln y av. Ceibos)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: Bs 20

Concierto:

As I Remain promociona su disco

El grupo de metalcore As I Remain promociona su disco “Indestructible” en lo que será su segundo concierto del año.

El espectáculo musical se llevará a cabo mañana a las 21:00 en Pablo’s Pub, ubicado en la avenida Ramón Rivero #428 entre Antezana y Oruro.

Agoriz (hybrid metal), Aforismos (rock alternativo) y From Alone (nu metal) serán las bandas invitadas. El ingreso al concierto tiene el costo de 25 bolivianos y 2 por 40.

As I Remain, nacida en enero del 2016, está conformado por Mauricio Lizeca en la voz, Mauricio Jurguen y Marco Chávez en las guitarras, Luis Fuentes en el bajo y coros, y Marcelo Escobar en la batería.

Progresick celebra décimo aniversario

Progresick celebra 10 años de trayectoria musical con un concierto. Daga y Agoriz son las bandas invitadas para el evento.

Dónde: Teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas entre España y 25 de Mayo)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Octavia vuelve a escenarios locales

La banda de la vieja escuela del rock boliviano retorna a escenarios locales para interpretar lo mejor de su discografía. Para más inf. al 70713022, 75985851.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 22:00

Cuánto: Bs 60

Los Flacos Feos en Typica

El grupo promociona su disco “Gypsy Express” que contiene sus composiciones.

Dónde: Typica Bar (calle España #661 entre La Paz y Reza)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Más información: 4301646

Lavayenestrena sus nuevas composiciones

El músico marco lavayén cantará sus composiciones, que están dedicadas al medio ambiente y la problemática social.

Dónde: Mesón del Cantor (Adolfo Ballivián 139 casi avenida Segunda)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Más información: 4420880

Alan Bruno brinda show acústico

Alan Bruno es un músico de 22 años que está en la vida artística desde su infancia. En esta oportunidad presenta un repertorio pop. Marcelo Valdi lo acompañará en la guitarra.

Dónde: Ghetto Bar (av. Melchor Urquidi Nº 1166 casi 23 de Marzo)

Cuándo: Sábado a las 20:00

Cuánto: Bs 15

Progresick celebra décimo aniversario

Progresick celebra 10 años de trayectoria musical con un concierto. Daga y Agoriz son las bandas invitadas para el evento.

Dónde: Teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas entre España y 25 de Mayo)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Primer concierto de dos bandas

NotioN y Karmacoma son las bandas que estarán en escena y será su primer concierto.

Dónde: Muela del Diablo (avenida Potosí No. 1392 esquina Portales)

Cuándo: Hoy a las 22:30

Tributo:

Banda rinde tributo a Korn en PyroManiac

El grupo 369 (integrada por “Quique” en el bajo, “Beto” y Brian en las guitarras, José en la batería y Jamt en la voz) rinde un tributo a la banda estadounidense de nu metal Korn. El repertorio consta de más de 20 canciones y también habrá sorpresas para los fans. Para más información: 69452302.

Dónde: PyroManiac (avenida Santa Cruz casi Uyuni)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Krápula homenajea a los clásicos del rock en concierto

La banda Krápula incluirá en su repertorio canciones de The Doors, The Beatles, AC/DC entre otros. El grupo está conformado por Daniel Valdés, Diego Avilés, Rudy Chávez y Raúl Pol.

Dónde: Liverpool Pub (Pasaje Boulevard #700, zona Recoleta)

Cuándo: Sábado a las 22:00

Cuánto: Bs 40

Cuarteto Kromática actúa en Cowork Café

El Cuarteto Kromática se presenta mañana a las 19:30 en Cowork Café, ubicado en el parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo. En esta oportunidad su repertorio estará conformado por canciones emblemáticas del rock clásico. Este grupo de cuerdas lo integran Nicolás Guamán (violín), Juan Pablo Barrientos (violín), Óscar Canelas (cello) y Ale López (violín). El costo de la entrada es de 30 bolivianos.

Rock clásico en el Infierno Bar

Los Chiflados es la banda que estará en escena para interpretar lo mejor del rock clásico.

Dónde: Infierno Bar (calle Oruro casi Antezana)

Cuándo: Hoy a las 21:00

“Chelo” Navia y “Pichón” Aguilar en vivo

“Chelo” Navia y “Pichón” Aguilar, ambos integrantes del grupo rock grunge Oil, actúan esta noche. Su repertorio consta de clásicos del rock y composiciones de “Chelo”.

Dónde: The Red King (Pasaje Boulevard, zona La Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 25

Banda rinde homenaje a Arctic Monkeys

El grupo chuquisaqueño Bullet In The Head (conformada por Pedro, Ramiro, Alex, Sebas y Luis) regresa a Cochabamba con especial del grupo Arctic Monkeys.

Dónde: Pablo’s Pub (av. Ramón Rivero # 428 entre Antezana y Oruro)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: Bs 15

Ramé da concierto

La banda presentará un repertorio de canciones icónicas del rock de los 80 y 90 en Oasis.

Dónde: Oasis de Dalí (c. España Nº 428 entre Mayor Rocha y México)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Man-Drill toca en Brother Pub

El grupo interpretará canciones de Audioslave, Red Hot Chilli Peppers, Limp Bizkit, Incubus, Maroon 5 y Sublime.

Dónde: Brother’s Irish Pub (av. Santa Cruz esquina Alcibíades)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Dato: Más inf. al 65326649

Dúo acústico se presenta en Toulouse

Salomón Zannier y Estela Rivera interpretarán las mejores canciones del folklore latinoamericano en ritmos de tango, trova, jazz, rock latino, cueca, entre otros.

Dónde: Gran Hotel Cochabamba (plaza Ubaldo Anze, zona Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

The Witch Band se presenta

La banda femenina The Witch Band interpretará canciones del rock clásico y punk. El grupo Ladom será el invitado especial.

Dónde: Otoño Bistro Pub (c. Ismael Vásquez esquina Pedro Borda)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 15

Dan tributo a Gustavo Cerati

Simulcop será el grupo que interpretará las mejores canciones de cantautor Gustavo Cerati.

Dónde: Black Mount Pub (calle 25 de Mayo #230)

Cuándo: Sábado a las 22:00

Fiesta:

Cumbia De La Cruz en la 3ra precarnavalera

Cumbia de la Cruz amenizará la tercera precarnavalera con lo mejor de la música tropical.

Dónde: Capital Karaoke (c. Miguel de Aguirre casi Buenos Aires)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Yalo Cuellar y Fakto en La Pascana

El cantautor Yalo Cuellar (34 años de trayectoria musical) y el trío de voces Fakto actúan esta noche.

Dónde: La Pascana Casa Club (av. Villazon Km 3,8)

Cuánto: Bs 60

Dato: Más inf. 60394793 y 72840025

Precarnavalera con Doble Vía

La orquesta de música popular Doble Vía amenizará la precarnavalera en Kalu eventos. Interpretará: “Nunca más”, “Viendo es la cosa”, “Ámame”, “Dueña”, entre otros.

Dónde: Kalu (av. Forestal cerca a la av. Primera)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Más inf. 70362490