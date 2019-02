Todo lo que debes saber sobre Los Grammy 2019

Los Grammy celebran este año su 61ª edición. Los premios más importantes del mundo de la música tendrán lugar este domingo en Los Ángeles y las transmisión para Bolivia es a las 21:00 en TNT series y TNT. Un año más, la National Academy of Recording Arts and Sciences de Estados Unidos entregará más de 80 premios, esta vez en el Staples Center.

Esta gala, que parte con dos favoritos, los hiphoperos Kendrick Lamar y Drake, es uno de los eventos televisados más importantes del mundo, a la altura de los Óscar, y nos ha regalado momentos históricos como la aparición de Lady Gaga en 2011 con un huevo gigante o cuando Adele partió su estatuilla para compartirla con Beyoncé, al grito de: “¿Qué tiene que hacer Beyoncé para hacerse con el premio”.

La ceremonia tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles, en un retorno a la cálida costa californiana después de que el evento se celebrará en la ciudad de Nueva York el pasado año.

Alicia Keys será la encargada de conducir el evento, estrenándose como presentadora tras los 15Grammys que ha ganado ella misma como cantante a lo largo de toda su carrera. Sustituirá a James Corden, maestro de ceremonias de los dos últimos años, y será la primera mujer desde Queen Latifah en 2005 en hacerse cargo de la gala. La artista ha declarado sentirse agradecida por la oportunidad de traer luz y energía a un escenario que ella conoce a la perfección. También ha añadido que le parece la oportunidad perfecta para “levantar el ánimo de todos, especialmente de las jóvenes mujeres nominadas”.

Las grandes actuaciones de la velada serán muchas, con una primera línea de lujo formada por Cardi B, Camila Cabello, Shawn Mendes y Miley Cyrus. Sus voces no serán las únicas: también están confirmados Maren Morris, Little Big Town, Ricky Martin, Janelle Monáe, Kacey Musgraves, Brandi Carlile, la principiante H.E.R y el dúo country Dan + Shay. Los nominados Chloe x Halle, Mark Ronson, Travis Scott y Dua Lipa (que cantará con St. Vincent) también tienen previsto subir al escenario a darlo todo.

Y como añadidura de última hora al cartel, pues ha sido anunciada esta misma semana, la omnipresente Lady Gaga, que actuará por quinta vez consecutiva en los Premios.

Los Red Hott Chilli Peppers serán los encargados de unir sus veteranas fuerzas con Post Malone en la tradicional representación conjunta entre una banda de siempre y una relativamente nueva, icónica costumbre de la gala que ha dado extrañas parejas y combinaciones insólitas a lo largo del tiempo, como Stevie Wonder y los Jonas Brothers o Paul McCartney, Linkin Park y Jay Z.

Los homenajes del evento tampoco se quedarán cortos en cuanto a grandes figuras. El tributo a toda la carrera será para Diana Ross, exlíder de las Supremes y gran solista en derecho propio, coincidiendo con su 75 aniversario.

También se reconocerá la aportación a la música de Dolly Parton, con una actuación grupal de cantantes liderados por Katy Perry que realizarán distintas covers de su repertorio. Y para acabar, se recordará con una performance R&B a la Reina del Soul Aretha Franklin, que falleció el pasado agosto.

La gran novedad de este año supone la ampliación del número de nominados en algunas de las categorías más golosas: concretamente, los candidatos a los premios de grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor nuevo artista pasan de cinco a ocho.