Sepa qué artistas llegarán a Cochabamba en 2019

Este año varios cantantes y músicos de talla internacional visitarán Cochabamba para brindar espectáculos inolvidables.

Sich producciones será el nexo entre los artistas y el público cochabambino. Los detalles de cada concierto se darán a conocer en la página oficial de la empresa.

A continuación se menciona los artistas que visitarán la ciudad en los próximos meses:

El cantante y actor mexicano Oscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo Montero, llegará a Cochabamba para homenajear al padre en su día (23 de marzo).

El intérprete de “Hay otra en tu lugar”, “Gata salvaje”, “Se te olvidó”, “Con ganas de amar”, “Mi piquito de oro”, “Olvidarte jamás”, “Qué voy a hacer sin ti” deleitará al público con sus mejores canciones.

Ese mismo mes la Llajta será parte de la gira de Elefante, banda mexicana de pop rock, originaria del Distrito Federal, que está conformada por “Ahis” (teclados y guitarra acústica), “Iguana” (batería), Javier Ortega (voz), Rafa (guitarra eléctrica y armónica) y “G. Tracks” (bajo).

Su propuesta musical oscila entre la trova, rancheras y baladas, su letra está cargada de lenguaje poético. Desde 2001 ha lanzado seis de discos.

En abril también llegará Sixpence None the Richer, también conocida como Sixpence, banda estadounidense de pop rock formada en New Braunfels, Estados Unidos. Sus canciones más conocidas son “Kiss Me” y “Breathe Your Name”, además de sus clásicas versiones de “Don’t Dream It’s Over” y “There She Goes”.

El cantante y compositor argentino Gabriel Julio Fernández Capello, conocido como Vicentico, también actuará en el departamento.

El artista, uno de los fundadores y vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, es el intérprete de icónicas piezas románticas como “Algo contigo”, “No te apartes de mí”, “Los caminos de la vida”, “Paisaje”, “Creo que me enamoré”, canciones que probablemente formen parte del repertorio que Vicentico cantará en abril.

La Zimbaue, grupo de rock argentino nacido en 1987 y considerado uno de los pioneros del reggae en español se presentará el 20 de abril. Tocará las canciones de “Cultivemos la paz”, su última producción, además de otras de piezas conocidas.

José Monserrat Feliciano García (músico, cantante y compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés) brindará un concierto por el Día de la Madre.

El artista ha sido galardonado por su recorrido y aporte en el ámbito musical. Ha recibido infinidad de nominaciones al premio Grammy, de las cuales ha ganado en nueve ocasiones, incluyendo uno a su trayectoria artística.

Además, este año llegará Miguel Ángel Mateos Sorrentino, cantante, compositor y músico de rock argentino e integrante de la banda ZAS.

Interpretará lo mejor de sus nueve producciones discográficas, también presentará su último trabajo “Undotrecua”, lanzado hace poco.

Jesse & Joy, el dúo mexicano de pop latino, pop rock y folk, formado en el 2005 por los hermanos Jesse Huerta Uecke y Joy Huerta Uecke, hará cantar lo mejor de su música romántica.

La fama del dúo fue gracias a sus éxitos musicales como: “Espacio sideral”, “Llegaste tú”, “Chocolate”, “Adiós”, “Corre”, “La de la mala suerte”, “¿Con quién se queda el perro?”, “Llorar”, “Mi tesoro”, “Me quiero enamorar”, “No soy una de esas”, “Ecos de amor”, entre otros.

En octubre arribará a Cochabamba la banda argentina Vilma Palma e Vampiros, un proyecto que inició en septiembre de 1990 en Rosario (Argentina) por iniciativa de Mario “Pájaro” Gómez, Gerardo Pugliani y Jorge Risso.

Actualmente, cuenta con 12 discos, el último es “Boomerang”, con el que están realizando giras en Latinoamérica y Estados Unidos.

Además de ello presentará sus canciones más conocidas de casi tres décadas de trayectoria.

BANDAS QUE ESTÁN POR CONFIRMAR

Según Javier Pavisic, uno de los organizadores de los eventos y miembro de Sich producciones, aún se está gestionando la llegada de los siguientes artistas: Emanuel, Michael Bolton, Marco Antonio Soliz, Chayanne, Ah-Ash, karol G - A Noel, Richard Marx, Festival BARRIO LATINO.

La confirmación de la llegada de los artistas mencionados se dará a conocer en las redes sociales de Sich producciones.