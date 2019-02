ADóndeVamos: jueves de Comadres

Conozca la oferta de eventos para el juves de Comadres:

Hijos del Reverendo amenizan Comadres

La orquesta Los Hijos del Reverendo (conformada por Tamya Guereca, Ruddy Barrancos, Álvaro Mérida, Pedro Montaño, Germán Gonzales, César Sánchez, Salomón Zannier y Guido Rocha) amenizará el jueves de comadres con un repertorio de música latina.

Dónde: La Campana (avenida América casi Potosí)

Cuándo: jueves 28

“Guerrilla Girls” en la Muela

El Jueves de Comadres estará amenizado por cuatro proyectos musicales: Savanna (Santa Cruz), Minimal Delux, Miguel Antex y Chicha Selectah. Asimismo, contarán con sorpresas en escena.

Dónde: Muela del Diablo (Av. Potosí No. 1392 y Portales

Cuándo: jueves 28

Dato: Más inf. 76220409

Tomadres a cargo de tres bandas

Altallajta, Supay y Gatorcido amenizarán con su mejor repertorio de rock y electrónica el jueves de comadres.

Dónde: Pablo’s Pub (Av. Ramón Rivero #428)

Cuándo: jueves 28

“Bailarás hasta no poder más”

Cumbia de la Cruz y Etiqueta Negra interpretarán cumbias y música latina para hacer “Bailar hasta no poder más”.

Dónde: Avanti Centro de Convenciones (c. Luís Mostajo #100)

Cuándo: jueves 28