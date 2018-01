Revelan aterradoras amenazas a Taylor Swift

Los Ángeles

Un acosador de la cantante estadounidense Taylor Swift, que violó una orden de restricción, enfrenta ahora nuevos cargos luego de que las autoridades descubrieran correos electrónicos donde el sujeto amenazaba con matar a la artista y a toda su familia.

“He decidido que vamos a matar a todos los Swift un día porque no puedo soportar el virus de mierda que propagó tu hija”, dijo Frank Andrew Hoover en uno de los correos que envió a Scott Swift, padre de la cantante, según publica TMZ, medio especializado en noticias de famosos.

Hoover envió este y otros mensajes entre mayo de 2015 y octubre de 2016, un mes antes de ser detenido en Texas por violar una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la intérprete de “Look What You Made Me Do”.