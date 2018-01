Stormy cuenta su 1ª cita con Trump

Washington

Era julio de 2006 y Melania se recuperaba del parto de su hijo Barron mientras su marido acudía a un torneo de golf en Nevada. Tras cruzar unas palabras con Daniels, Trump le pidió el número de teléfono y le propuso cenar esa noche.

“Acabamos cenando en su habitación de hotel. Él estaba tirado en el sofá, con pantalón de pijama. Me fui al baño y cuando volví, estaba sentado en la cama y me dijo que me acerque, después nos empezamos a besar’”, cuenta la actriz porno Stormy (Tormentosa) Daniels —Stephanie Clifford fuera de los sets de filmación— en una entrevista publicada en el último número de la revista “In Touch”. Tras mantener relaciones sexuales, Trump le dijo que la llamaría. El actual presidente mantuvo el contacto con Daniels y se vieron en numerosas ocasiones más.

La rubia confirmó que todo pasó en su suite del hotel de Lago Tahoe, en 2006, contó Daniels, cuya declaración fue corroborada por una prueba con el detector de mentiras.