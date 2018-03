Rihanna vs Snap, la app perdió mil millones de dólares

Rihanna está furiosa porque la red quedó en evidencia tomando a la ligera cuestiones de violencia doméstica, nada menos.

Rihanna usó el jueves su cuenta de Instagram para quejarse porque Snapchat publicó un aviso de un juego para celulares que se llama “¿Preferirías?” (Would you rather?) , que mostraba la foto de la cantante y de su ex Chris Brown con la pregunta ¿preferirías darle una cachetada a ella o una trompada a él? No es un tema para tomar a la ligera, considerando que en 2009 el cantante se declaró culpable de haberla golpeado en un auto y fue condenado a cinco años de “probation”.

Con la violencia doméstica no se juega. Chelsea Clinton había sido una de las primeras famosas en salir en defensa de RiRi cuando vio la promo del juego aparecer en su teléfono.

El jueves, Rihanna dijo que no era su app favorita y que no iba a aceptar sus disculpas. “Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no son tan tontos”.