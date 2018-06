Woody Allen: "Debería ser la cara del movimiento Me too"

El director de cine estadounidense Woody Allen(82) ha expresado su respaldo al movimiento Me Too, que ha desnudado abusos de mujeres por parte de hombres poderosos y considera su carrera como símbolo en favor de esa lucha. Por este motivo, en el tono que lo caracteriza afirmó: "Es gracioso, yo debería ser la cara de los carteles del movimiento Me Too".

Sucedió en una entrevista en Nueva York, con el programa de televisión argentino "Periodismo para todos" de Canal 13.

El director destacó que en su extensa carrera jamás ha sido objeto de denuncias por parte de las mujeres que trabajaron en sus películas. "He trabajado en películas durante 50 años con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, protagonista, nunca nadie ha sugerido ningún tipo de comportamiento indecente", remarcó.

Subrayó además que ha empleado a más de 200 mujeres y han ganado exactamente igual que los hombres.

Allen también rechazó haber agredido sexualmente a su hija Dylan, caso por el que fue investigado 25 años atrás sin hallarlo culpable, hiriéndolo a él y a su familia.