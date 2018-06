Ed Sheeran. Acusado por copiar un tema

Ed Sheeran acaba de ser demandado por plagio a Marvin Gaye, en concreto por su canción "Thinking Out Loud".

Hace tres años, el británico lanzó el tema como tercer single de su segundo disco, ‘X’.

La empresa Structured Asset Sales de Los Angeles es la que acusa a Sheeran de plagio. Afirman que "Thinking Out Loud" es “una copia exacta” de "Let’s Get It On", uno de los grandes éxitos de Gaye. En la demanda, afirman que la canción de Ed tiene el mismo ritmo, melodía, armonía, batería, coros, tempo y sincopas.

Le exigen al cantante británico el pago de 100 millones de dólares. Ya fue demandado en 2016 por la familia de Townsend, coautor de "Let’s Get It On", pero poco después decidieron retirar la denuncia.