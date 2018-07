Shakira: “Viví los meses más duros de mi vida”

La cantante colombiana Shakira dijo que vivió los meses “más duros” de su vida cuando sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, situación que la llevó a pensar que perdería su voz y posteriormente a valorar más su carrera y a conseguir una “conexión casi metafísica” con el público.

La intérprete de “La bicicleta” habló sobre su situación en la conferencia de prensa que entregó en su natal Barranquilla antes de participar en la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”, confesó conmovida.

Shakira, desbordada en emotividad por regresar a Barranquilla después de 12 años de su último concierto, señaló que tras “pasarla mal” le da ahora “más importancia” a la amistad y contó que ha disfrutado como en sus inicios la primera etapa de su gira “El Dorado World Tour”.

Relató que minutos antes de su concierto en Hamburgo “temblaba de emoción por usar mi voz” y admitió que aún tiene sus dudas sobre la respuesta de su garganta: “Todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición”.

En alusión a su presentación en los Centroamericanos, se declaró “feliz” y “orgullosa” de que su ciudad natal albergue desde este jueves y hasta el 3 de agosto las competencias.