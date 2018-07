7 estrellas Disney que tuvieron problemas con las drogas

El precio de la fama, en ocasiones, puede ser muy elevado. Disney es una lanzadera para el éxito, pero hay que saber gestionarlo. Al caso de Demi Lovato, una chica prodigio que desde que alcanzó el éxito, ha tenido que librar diversas batallas contra sus excesos y desequilibrios psíquicos. La última, una sobredosis por heroína, que la mantiene ingresada en un hospital

de Los Ángeles. A su caso, se le une el de otras jóvenes promesas del mundo del espectáculo.

Entérese de algunos de los actores y actrices Disney que tuvieron problemas con las drogas.:

1. Demy Lovato



La actriz y cantante ha luchado con la adicción y el alcoholismo durante los últimos nueve años sin ocultarse y utilizando su ejemplo para advertir de las consecuencias de sus propios errores.

“Me empecé a ahogar un poquito y mi corazón se aceleró y pensé: Dios, quizás me está dando una sobredosis”. Demi Lovato reconocía en un documental sobre su batalla contra las drogas, alcohol y bulimia, señalando cómo fue su primera vez con 17 años: “Me encantó. Me sentí fuera de control la primera vez que esnifé cocaína”.

Además, Lovato citó la adicción de su padre como posible origen del problema: “Creo que siempre busqué lo que él encontró en las drogas y el alcohol, aquello que le sedujo tanto que lo eligió por encima de una familia”. El año pasado Demi Lovato contó su historia de adicción y rememoraba una de sus peores noches, durante la que había tomado cocaína y varias barras de Xanax. Salió ilesa, y poco tiempo después eligió la sobriedad.

Aguantó seis años en los que peleó su propia batalla interior y contó su tan dura experiencia.

El pasado martes tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir una supuesta sobredosis en su casa. Está vez no se quedó en una sensación, ocurrió de verdad. Otro episodio en una vida de altibajos que ha ido sucediendo frente a los focos del mundo desde que le llegó el huracán de la fama tras su papel en la producción de Disney, Camp Rock.

2. Miley Cyrus



Miley Cyrus tenía sólo 11 años cuando se convirtió en Hannah Montana, pero su personaje y ella poco tenían que ver. Pronto empezó a deshacerse de la imagen plasmada en la ficción de niña buena y a los 18 años se confesó defensora de la marihuana, asegurando que adoraba “las drogas felices”.

A Lindsay Lohan le hacía feliz el alcohol. La protagonista de “Tú a Londres y yo a California” fue detenida por conducir ebria y con cocaína en 2007. Para entonces ya era frecuente de las reuniones de Alcohólicos Anónimos y su adicción por este tipo de sustancias también era conocida.

En 2010 pisó la cárcel tras una sentencia condenatoria a 90 días, pese a que sólo cumplió 14. En 2012, volvió y su agresión a una mujer fuera de un club nocturno terminó por catapultar su carrera. Intentó reponerse, pero la vida de Lindsay Lohan ya había cambiado para siempre.

3. Britney Spears



Algo así le pasó a Britney Spears. Después de formar parte de Mickey Mouse Club, la joven estadounidense sorprendió a todos con su nueva imagen: cabeza rapada, tatuajes y rostro cabizbajo. No era casual. Su propio representante reconoció que estaba drogada en ese momento, aunque su problema con las drogas surgió mucho antes.

En 2006, reconoció que “por curiosidad” había consumido cocaína en el baño de un club nocturno. Lugar que frecuentó mucho durante su año sabático, donde la “buena vida” le acompañó en todo el proceso. Tal era la situación que tuvo que acudir a un centro de rehabilitación, pero su estancia fue de sólo 24 horas. Finalmente, la artista recuperó su vida.

4. Selena Gómez



La protagonista de “Los Magos de Waverly Place” comenzó su carrera a los siete años. Acabó pasando por la clínica Meadows en 2014, cuando canceló su gira asiática por problemas de ansiedad, extenuación y adicción al alcohol.

5. Zac Efron



Pero no sólo mujeres han sido objeto de la drogadicción. Hombres como Zac Efron también protagonizaron algo más que ficciones. De hecho llegó a ser ingresado por su adicción a la cocaína y también tuvo que asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos para tratar de paliar su problema.

Ser joven no siempre es fácil si la fama es un acompañante de doble filo. Sin embargo, éste sí ha reconducido su vida y actualmente dice sentirse recuperado.

6. Haley Joel Osmenton



Se hizo famoso con sus papeles en “Forrest Gump” y “El sexto sentido”. El actor estadounidense tuvo problemas de drogadicción y alcoholismo, pero siguió actuando. Sus más recientes papeles los obtuvo para las cintas “Me Him Her” y “Entourage”.

7. Corey Feldman



Famoso por haber participado en películas como “Los Goonies” y “Cuenta conmigo” durante su infancia, reconoció que tenía un problema con las drogas y en 2008 confesó que sufrió abusos sexuales cuando era joven. Actualmente, es un activista a favor de los animales.