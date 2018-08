Cassandra Camacho, ex miss La Paz, muestra su talento

Cassandra Lee Camacho Buhite, de 27 años y miss La Paz Bicentenario 2009, se animó a participar en la segunda temporada del concurso televisivo de canto “Factor X”, que empezó el pasado lunes.

El programa es transmitido por la Red Uno, donde la ex miss obtuvo un buen resultado en su audición, obteniendo el “Sí” de los cuatro jurados conformado por Mayra Gonzáles, Andrés Barba, Chris Syler y Ángel López, en ésta nueva temporada, resultado que la hizo pasar a la siguiente fase de la audición.

Con la banda y corona que obtuvo en el certamen de miss La Paz Bicentenario 2009, entró sonriente para compartir con el público una de sus facetas favoritas, el canto.

La ex miss interpretó la canción “Piece by Piece” de Kelly Clarkson.

“Veo mucho potencial, me encanta el concepto y tu carisma”, fueron las palabras que acompañaron al primer “Sí” del exintegrante de la banda Son By Four, Ángel López.

La reina de belleza y modelo de Promociones Gloria también es entrenadora de fútbol, chef, bailarina y cantante.

Comparte su amor por la música en la plataforma de videos YouTube, a la que sube covers de algunos temas como: “Your Song” de Rita Ora, “Shape of You” de Ed Sheeran y “Someone Like You” de Adele.

En una entrevista con El Deber, la miss asegura que su mayor sueño es poder vivir de la música, dar shows multitudinarios, pero no únicamente cantando, también complementar la parte vocal con coreografías.

En su tiempo libre practica varios deportes: fútbol, natación, yoga y gimnasia artística. También le gusta tocar el piano y aprender sobre nuevos instrumentos musicales.