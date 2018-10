El discurso de Selma Blair sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple

“Estoy discapacitada. En ocasiones me caigo. Tiro cosas”, escribió la actriz estadounidense Selma Blair en una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram. Blair, de 46 años, conocida por su trabajo en “Cruel Intentions” (Juegos sexuales), reveló que tiene esclerosis múltiple (EM).

Indicó que fue diagnosticada en agosto pero que ha tenido síntomas desde años.

Y calificó la noticia de “abrumadora al comienzo”.

“Se me nubla la memoria. Y mi lado izquierdo le pide direcciones a un GPS descompuesto. Pero lo estamos logrando”, escribió Blair.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Selma Blair, que aparecerá en el programa de Netflix, Another Life (Otra vida), indicó que la “ayuda profunda” que recibió de la diseñadora de vestuario Allisa Swanson la impulsó a abrirse sobre su enfermedad.

“Esta brillante diseñadora... no sólo diseña las piezas que usaré en este nuevo show de Netflix, también cuidadosamente me coloca las piernas en los pantalones, me pasa las blusas sobre la cabeza. Tengo #multiplesclerosis”, escribió Blair.