Hermano de Kevin Spacey desvela que su padre los abusó

Kevin Spacey empezó el 2019 teniendo que hacer frente a las denuncias que pesan sobre él por abusos sexuales, ahora fue su hermano, Randall Fowler, el que reveló que estaría repitiendo comportamientos de su padre, Thomas Geoffrey Fowler.

Según el testimonio del hermano mayor de Kevin Spacey, el progenitor era un militante del Partido Nazi Americano que abusó sexualmente de sus hijos cuando eran sólo unos niños. “Me pasé gran parte de mi infancia intentado proteger a mi hermano para que no fuese violado por mi padre, (…) y 40 años más tarde me entero de que se ha convertido en él”, lamentó Fowler.

Fowler, que se gana la vida imitando a Rod Stewart y trabajando conduciendo limusinas en Idaho, actualmente no mantiene relación con su hermano. Aún así opina que “es asqueroso” lo que habría hecho su hermano si la treintena de denuncias que pesan sobre él son realidad.

La teoría del hermano es que Kevin está siguiendo el mismo patrón de comportamiento que marcó su padre. Fowler consiguió escapar de “la casa de los horrores”, como se refiere al hogar donde creció, en cuando cumplió la mayoría de edad, pero su hermano pequeño aún se quedó allí cinco años sin nadie que le protegiera.

“Creo que eso (los abusos del padre) arruinó buena parte de mi vida adulta. Mi hermano, en cambio, se hizo actor, ganó mucho dinero, poder e influencia. Utilizó todo eso para atraer a sus presas. Lo hizo y se salió con la suya durante 40 años”, opinó Fowler.

La carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.