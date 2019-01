Familia de Michael Jackson, furiosa por un documental

Los herederos de Michael Jackson criticaron a los medios de comunicación por creer y divulgar “las mentiras” que, en su opinión, cuenta el documental “Leaving Neverland”, estrenado recientemente en Sundance y que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el “Rey del Pop”.

“Estamos furiosos porque los medios, sin un ápice de pruebas ni una evidencia física, eligieran creer la palabra de dos reconocidos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael, muchos en Neverland, y experimentaron su legendaria amabilidad y generosidad global”, dijeron en un comunicado.

Los familiares del cantante recordaron que el artista nunca fue condenado por estos casos.

“Nunca hubo ninguna prueba de nada. Sin embargo, los medios están dispuestos a creer estas mentiras”, añadieron. “Los creadores de esta película no estaban interesados en la verdad. Nunca entrevistaron a un alma que conociera a Michael excepto a los dos perjuros y sus familias. Eso no es periodismo y no es justo, pero los medios están perpetuando estas historias”.

Los herederos del músico dijeron además que no pueden estar quietos mientras continúa “el linchamiento público” de Jackson.

El pasado viernes se estrenó en el Festival de Sundance, el más importante de los dedicados al cine independiente en Estados Unidos, el documental “Leaving Neverland”, que a lo largo de casi cuatro horas ahonda en las acusaciones de abuso que rodearon a Jackson.