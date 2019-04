Mariana Ballivián está en México para representar a Bolivia

La Miss Valle 2019, Mariana Ballivián, ya se encuentra en México para ser la representante de Bolivia en el concurso de belleza, Miss Piel Dorada Internacional 2019.

El certamen que se realizará hasta el 20 de abril en Chiapas (México) reúne a candidatas de diferentes países que buscan la corona principal.

En sus redes sociales, la cochabambina publicó una foto desde el aeropuerto nacional de la Ciudad de México, anunciando su participación en el concurso y su llegada a ese país. La modelo de Promociones Gloria lució la bandera boliviana en su foto.

“Feliz de representar a mi amado país, me esforzaré al máximo para mostrar al mundo Bolivia. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, Promociones Gloria , Miss Cochabamba by Elite Company y a toda Bolivia por el apoyo que me dan”, escribió la modelo junto a la foto.

En la publicación, seguidores de la Miss Valle escribieron mensajes de apoyo y ánimo. “Ya eres una ganadora Marianita!”; “Estamos seguros que tu presencia en ese certamen es con un gran propósito”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de que la gala final del certamen se realiza el 20 de abril, muchas de las candidatas optaron por estar presentes días antes para poder asistir a las diferentes actividades y antesalas previas.

La modelo lucirá el traje de caporal que usó cuando bailaba en Mi Viejo San Simón. También lucirá un traje típico fantasioso, diseñado por Eduardo Rivera, al igual que su traje de gala.

Además, llevó presentes que reflejan lo que es Cochabamba y Bolivia, con el objetivo de mostrar algo de la cultura de la ciudad y el país.

Representante. A su regreso, Mariana continuará con su preparación para participar en la Feria Internacional de Cochabamba.