Pablo Fernández promociona su espectáculo "Bolivia dijo No… podés perderte es show"

Un show sin auspiciadores y sin cobertura de los medios, con muchas trabas y retrasos en trámites y demás ñañacas. Supongo que la mayoría tiene temor de que hayan represalias si apoyan a un tipo que se manifestó en contra de un atropello (pasar por encima del voto de todos, lo repito, ES UNA MALEANTADA)... Piensen un poquito, el hecho de que tengan temor no está mostrando lo crítica que es nuestra situación? No me siento sólo ni mucho menos, somos muchos, muchísimos los que hemos decidido HACER ALGO, yo lo hago desde mi lugar, desde mi rol en la sociedad, lo hago desde un sketch, una canción o un show... Toca el show!!! Los espero Sábado y Domingo 19.30 reservas 3321600 /60980692 #BoliviadijoNOpodésperderteesteshow #Multiteatro npetv

