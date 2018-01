Daniel Subirana transmite emoción tocando su batería

Daniel Subirana, uno de los mejores bateristas de Bolivia, nace un 22 de octubre de 1980 en la ciudad de Sucre, vivió en La Paz hasta sus seis años y posteriormente en Tarija hasta los 22. Se considera tarijeño. Estudió Ciencias Políticas pero, terminando la carrera, se decidió por la música. Los últimos 14 años vivió en La Paz, fue cuando en febrero del año 2009 fundó Electroshock junto a Motete (exintegrante de la banda).

Si has visto tocar a este talentoso baterista, estarás de acuerdo con que Daniel transmite pura emoción y sentimiento en cada canción, y si no, debes darte cita este sábado en La Tirana y Olé, donde se presentará junto a su banda.

Daniel vive su mejor momento con grandes proyectos a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad, Doble Click intervino en un entrevista que resume su vida artística.

- Además de tocar, ¿a qué te dedicas?

Quiero hacer lo que me gusta y vivir de eso. Tengo proyectos propios, fui fundador de la Burkina, toqué con Krauss, Son Fusión Gogo Blues y me fui sumando a otros proyectos de amigos. Llegué a tocar en Llegas y Octavia, con quienes gravé en sesiones Bang! y tengo una gira bastante intensa. Es por eso que sólo me dedico profesionalmente a la música.

- ¿Cuál es el artista con el que te identificas?

Me identifico con Elvis Presley. Por la rebeldía, el talento que tenía y por cómo manejaba sus shows y espectáculos. Demostró que se podía ser grande si uno le ponía empeño y sacrificio en el rock and roll y así llegó a ser el rey. Como baterista, me identifico con Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, me parece uno de los mejores bateros.

- ¿Qué tuviste que sacrificar por tu carrera de músico?

Tuve que sacrificar el hecho de estar lejos de casa, de mi familia, de mis padres, de mis amigos, de toda una vida. Tuve una novia que tuve que dejar y además los privilegios de vivir en un hogar. Sacrifiqué todo lo que pude porque en la misma medida en la que puedas sacrificar las cosas es también la medida que puedas tener satisfacciones y recompensas.

- Háblanos de tu estilo en particular, ¿cómo llegaste a él?

Me di cuenta que menos es más. Decidí adoptar una técnica mucho más sólida y recta en la que destaco algún adorno o arreglo que vaya como “cereza en la torta”. Ésa fue la clave del éxito, más sentimiento que técnica, el “feeling”. Yo creo que sentir el corazón y tratar de transmitir al público lo que estás sintiendo en el escenario es la mayor satisfacción que puedo tener.

- Hablando de un futuro, ¿tienes algo en mente?

La mayoría de los músicos soñamos con lograr la internacionalidad y que el mundo entero escuche lo que haces y que le guste. Por supuesto que está en mis planes, no sólo con Electroshock, sino como músico individual.

Quiero escuchar, aprender, desarrollarme y lograr algo afuera y sé que en cualquier momento podría darse. Por otro lado, planeo grabar este año un disco con todos los amigos músicos que pude tener y todas las personas que pude conocer en esta industria que me han apoyaron en su momento, por supuesto con un estilo propio, muy particular. Ésa es mi proyección inmediata.