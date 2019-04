Feico Music: Deglein abre concierto de Turizo

El famoso cantautor colombiano, Manuel Turizo (19), abrirá hoy a partir de las 20:00 el primer concierto de la Feico Music en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba.

El artista interpretará canciones como "Una lady como tú", "Bésame", "Déjala que vuelva" y otras, que se encuentran entre las 10 más escuchadas de las 40 principales.

Turizo se hizo acreedor de varios premios y tuvo millones de reproducciones en las plataformas digitales. Compartirá escenario con el reconocido artista boliviano Deglein, quien brindó detalles sobre el espectáculo.

-¿Es la primera vez que subes al escenario de espectáculos de la FIC?, ¿cómo te sientes al presentarte en uno de los eventos más importantes de la Llajta?

-Conozco el escenario porque formamos parte del concierto de Elefante y Ricardo Montaner el pasado noviembre, pero será la primera vez que tengo la oportunidad de mostrar mi música en la FIC con toda la infraestructura y equipo técnico a mi disposición.

Si bien los nervios siempre son parte de la antesala de un concierto importante, me siento muy tranquilo y agradecido por la oportunidad de mostrar mi música en un evento de tanta jerarquía que atrae público y visitantes de todas las edades.

-Abriste el show de importantes artistas en varias ocasiones, en esta compartirás escenario con Manuel Turizo, ¿cómo surge esta oportunidad?

-La oportunidad se genera gracias a la confianza y apoyo de miembros del directorio y el equipo de espectáculos de la FIC, fue algo complejo por temas de agenda, dado que esta fecha se cruzaba con un show que teníamos planificado en la ciudad de México, pero afortunadamente llegamos a buen puerto y viabilizamos esta presentación. Como artista estoy encantado de poder mostrar el reflejo de mi trabajo a mi gente en Bolivia, así que estamos contando las horas para saltar al escenario.

-¿Qué tendremos esta noche de Deglein?

Tendrán un show cargado de emociones y música para el alma, que estoy seguro que transportara al público a distintos estados de ánimo, tendrán un despliegue importante de visuales e iluminación que acompañarán cada una de las canciones y sobre todo una gran calidad musical dada la banda de lujo que me acompaña.

-¿Puedes brindarnos algunos detalles sobre tu repertorio?

-El repertorio es muy variado y tiene distintos matices, desde historias de amor hasta temas sociales y reflexivos que me siento en la obligación de compartir, sin dejar de lado las canciones alegres y divertidas que le pondrán un toque adicional a la noche.

Compartiré canciones de distintas etapas de mi carrera, y no faltará "Quiero volverte a besar" para que la gente me ayude a cantarla.

-¿Alguna sorpresa?

-¡Muchas sorpresas! Cantaré un par de estrenos de nuevas colaboraciones que trabajé con importantes artistas este 2019, y tendré una invitada de lujo que llega desde Santa Cruz para presentar una canción que estamos próximos a lanzar. No les doy el nombre, pero les digo que es una de las mejores voces que tiene Bolivia.



-¿Qué esperas del público?

-Tengo un profundo cariño y respeto por la gente de esta tierra, sé que es un público exigente, pero estoy seguro que el show que traemos conectará muchos corazones y demostrará por qué estamos colaborando con artistas de primer nivel y actuando en distintos escenarios de toda Latinoamérica, llevando siempre en alto nuestra tricolor.

SHOW César Daniel, H1 y Zon también estarán en el escenario.

2pag_cindy5_espectaculos_cortesia_deglein.jpg El artista boliviano Deglein. EL UNIVERSO

Agenda

Espectáculos musicales

SÁBADO!

Cumbia, ROCK Y MUCHO MÁS

Krápula

El grupo cochabambino de rock clásico, integrado por Daniel Valdés, Raúl Pol, Bruno Fernández de Córdova, Rudy Chávez Chávez y Diego Avilés, tocará sus mejores éxitos y covers.

Donde: Rock House

Hora: Desde las 21:00

Costo: 50 bolivianos con derecho a una cerveza

Elmer Hermosa y Los Hijos del Reverendo

Los Hijos del Reverendo, conformado por músicos de amplia trayectoria, darán tributo a grupos como La Mosca, Los Auténticos Decadentes, Los Pericos y Los Fabulosos Cadilacs.

Donde: Zona Taquiña

Hora: Desde las 20:00

Costo: 50 bolivianos

Los Tigres y la Orquesta Santana

Al mejor ritmo de la música tropical, la Orquesta Santana brindará un repertorio con sus mejores éxitos.

Donde: All Inclusive By Beck's

Hora: Desde las 20:00

Costo: 60 bolivianos

Plan B y Flow

Ambos grupos cochabambinos amenizarán la noche en The Box by Paceña con la mejor música bailable.

Donde: The Box by Paceña

Hora: Desde las 20:00

Costo: 50 bolivianos