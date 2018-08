Seis series clave para el gran éxito de Netflix

Desde que Netflix comenzó a producir sus propias series en 2013, la plataforma de contenidos en streaming se hizo cada vez más popular. Al principio, era usada por los suscriptores para ver episodios de series que no habían visto cuando se estrenaron en la pantalla chica.

Pero para dejar una huella propia, Netflix decidió optar también por la generación de contenido. Su primer éxito fue House of Cards y, si bien tuvo algunas otras historias que pasaron desapercibidas, las pocas que lograron éxito lo dejaron bien posicionado.

1. House of Cards:



La serie fue una de las primeras creaciones originales de la plataforma y rápidamente se convirtió en la punta de lanza de la compañía, además de que consolidó su reputación para crear producciones dignas de maratón.

En 2013, la serie recibió nueve nominaciones a los Emmy y se convirtió en la primera serie televisiva en línea en competir por esos codiciados premios de la industria. Sin embargo, por un tiempo, el futuro de la serie quedó en vilo después de que Spacey fuera despedido debido a las acusaciones de abuso sexual.

2. Stranger Things:



La serie tiene actores jóvenes y es sin dudas una de las más populares de Netflix. Desde su debut en 2016, es elogiada por su talentoso elenco y recibió varias nominaciones y premios de la industria.

Este año, Brown recibió su segunda nominación al Emmy por su papel de Eleven y ya se confirmó una tercera temporada, pero aún no se sabe la fecha exacta.

3. Orange Is The New Black:



Basada en una historia real, la serie debutó en 2013 y fue elogiada por su tratamiento de temas raciales, de sexualidad, de género y de la comunidad LGBTI.

4. 13 Reasons Why:



Basada en la novela escrita por Jay Asher. La serie, producida por la cantante Selena Gomez, desató un gran debate en línea entre espectadores, expertos y padres sobre si banalizaba el suicidio o si lo abordaba de manera responsable. Pese a las polémicas, fue renovada para una tercera temporada.

5. The Crown:



Se estrenó en 2016 y es una historia biográfica sobre el reinado de Isabel II de Inglaterra. La historia gira alrededor de los primeros días del matrimonio de la Reina y el duque de Edimburgo, hasta su ascenso al trono tras la repentina muerte de su padre.

La primera temporada fue el drama más caro que haya producido Netflix, con un valor de al menos $us 130 millones. The Crown ya va por su tercera temporada y se incorporará al elenco Helena Bonham Carter como la princesa Margarita y a Ben Daniels como Antony Armstrong-Jones, el marido de la princesa.

6. Narcos:



La serie narra el ascenso y caída del narcotraficante Pablo Escobar, intentando enfocar la narración desde el punto de vista del propio Escobar y de los agentes de la DEA que lucharon por atraparlo. Es elogiada por el suspendo y su narrativa.

El actor principal, Wagner Moura, quien interpreta a Escobar, logró una nominación a los Globos de Oro de 2016. Cuando el director José Padilha le ofreció el papel después de trabajar juntos en un drama policial brasileño, el actor no hablaba una palabra de español (que se usaba en la mitad de los diálogos), pero decidió hacer igual desafió. Al vivir meses lejos de su familia en Medellín, Colombia, aprendió el idioma.