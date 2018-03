UNIVERSIDAD “No quieren dar un paso adelante”

Las universidades bolivianas “quieren continuar en la misma inercia, no quieren cambiar los métodos de enseñanza ni ser más innovadoras. Están conformes donde están y como están, y así no vamos a poder avanzar”, sentencia Francisco Javier Triveño Vargas, ingeniero de Simulación y Control en la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).

Este quillacolleño se graduó como ingeniero Eléctrico en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en 1998 y años después obtuvo una maestría y un doctorado en Brasil. Antes de culminar este último posgrado fue contratado por el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, Embraer, donde trabaja actualmente.

Pero no es sólo su impecable recorrido académico y actual situación laboral que otorgan autoridad a Triveño para emitir una opinión significativa sobre la educación superior nacional. No, no es sólo eso. El doctor Triveño sabe de qué habla porque desde el año 2000 ha realizado, junto a otros colegas, diferentes actividades con varias universidades del país, como la Católica Boliviana, Mayor de San Simón, Univalle, Privada Boliviana, Escuela Militar de Ingeniería y Simón I. Patiño.

Sin estados de ánimo, Triveño habla con tono seguro y sereno de sus constataciones, “en las ingenierías y ciencias puras”, respecto del nivel académico universitario, la apertura –o hermetismo– de los docentes, la actitud y cualidades de estudiantes y las posibles razones que determinan “una universidad sin ambiciones”. Todo ello, resultado de su experiencia en las numerosas intervenciones académicas que ha tenido en medios universitarios locales.

El día que conversamos estaba terminando su vacación en Cochabamba, y cuando esta revista esté en las calles, él estará preparándose para reanudar su trabajo “en la parte de diseño y producción de aviones” de Embraer. En un año, durante sus próximas vacaciones, seguramente él estará nuevamente en la Llajta para transferir sus conocimientos a los jóvenes ingenieros, tal como lo hizo en las pasadas semanas en un módulo sobre robótica avanzada que dictó a maestrantes de San Simón, intervenciones puntuales con estudiantes de un diplomado de la UPB o reuniones con estudiantes avanzados de varias universidades que desarrollan algoritmos (secuencias de pasos lógicos que permiten solucionar un problema o lograr un propósito) para controlar vehículos aéreos no tripulados.

clg_1427.jpg ENCUENTRO El profesional boliviano, que trabaja en Embraer, de Brasil, de visita en Los Tiempos. José Rocha

No hay condiciones

“Yo vengo continuamente a Bolivia, vivo ya 20 años en Brasil y según lo que percibo, me parece que las universidades no quieren dar un paso adelante… Recién, sólo hace una decena de años se han creado maestrías. Doctorados, van a salir algunos en los próximos dos años. Existen problemas para conseguir profesores que vengan a dictar las maestrías o doctorados, porque no quieren pagarles, no les ofrecen condiciones para que puedan realizar su trabajo plenamente. No existen condiciones para generar mayor y mejor transferencia de conocimientos ni de tecnología en el país”, observa Triveño, antes de intentar explicar las causas.

“Es un conjunto de factores que determina esta situación”, dice. “No somos ambiciosos, no queremos enfrentar desafíos y existen fallas estructurales en el sistema educativo: en la educación media y en la superior, en las universidades y en las normales donde se forman profesores”.

Los bolivianos somos inteligentes, pero no tenemos doctores que enseñen en las universidades, dice. “San Simón, por ejemplo, tiene más de 100 años, ¿cuántos doctores tiene Ingeniería, cuántos doctores tiene Economía, Medicina, Derecho? Me refiero a doctores, a gente que tiene más de nueve años de estudio”.

¿Qué hacer?

“No existe magia, existe conocimiento”, proclama Triveño.

“Entonces”, continúa,“lo que tenemos que generar es conocimiento. Hay que intervenir, cambiar desde el ciclo primario reforzando la parte de matemáticas. Se debe buscar formar un alumno más curioso, más preguntón. No se debe coartar su curiosidad.

Y hay que ser rígido al calificar en el rendimiento. No se puede aprobar la promoción de curso de un alumno que no ha adquirido el conocimiento suficiente. Se lo tiene que reprobar, porque, de lo contrario, se le está haciendo un daño tremendo. Los resultados van a ser negativos para el estudiante y para la sociedad”.

Estatales

Al profundizar en su percepción de la educación superior nacional, Francisco Triveño aclara que hay que hacer un análisis de las universidades por separado.

“Las estatales han recibido ingresos económicos cuantiosos por el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), cosa que las privadas no tienen. Entonces, lo ideal sería que las universidades estatales se doten de laboratorios de excelencia con esos recursos y contraten docentes de excelencia.

Además, las universidades deberían seleccionar a los alumnos al ingreso. Pero no hay preocupación en ese sentido. Es como si la filosofía en las universidades fuese: ‘mientras no se haga nada mejor. Dejemos que todo esté así y listo’. O dejan todo al alumno. Hay iniciativas aisladas, de estudiantes brillantes, pero los docentes no acompañan esos afanes”, reflexiona.

Es difícil, reconoce, pero la inercia en la universidad es muy grande y al interior de ella existen intereses personales que se priorizan, en detrimento de la institución y de los estudiantes, lamenta.

“Cuando yo estaba estudiando, he sido auxiliar de cátedra desde que estaba en cuarto semestre. Y me pagaban por serlo.

Ahora, hace dos, tres años –yo lo he constatado, lo he visto, y lo digo con total franqueza–, hay alumnos becados que reciben mil bolivianos mensuales por llevar un documento de una sala a otra sala… Así están matando a la universidad. Se tiene que practicar la meritocracia. Con ese dinero que se paga a esos becados, se podría comprar componentes electrónicos para proyectos en los que trabajen los estudiantes y aprendan más y mejor”.

Privadas

“Ahora, en lo que respecta a las universidades privadas, hay que ver que éstas tienen dos funciones: formar profesionales y generar ganancias. Entonces, las universidades privadas ponderan esos dos componentes: hay algunas que priorizan la generación de ganancias en desmedro de la calidad de formación que dan a sus estudiantes. Otras priorizan un poco más el conocimiento, pero siempre dan especial importancia a lucrar.

Ahora, como las privadas carecen del volumen de recursos de los que disponen las estatales, pueden tener ciertas carencias, como las de laboratorios y/o de equipos y de facilidades para los estudiantes”.

Lo que ha visto en las privadas, y no en la estatal, es que están mejorando su plantel de docentes: hay bolivianos que están viniendo de México y de Europa. Sus contenidos de enseñanza están mejor y se estructuran mejor. “Y si la universidad estatal no reacciona, no va a poder competir en la calidad de formación. Los profesionales salidos de universidades privadas van a tener una calidad de formación significativamente mejor y mayores ventajas competitivas que los graduados de las estatales”.

“Los bolivianos somos inteligentes. El problema es que los graduados de ambas universidades, privadas y estatales, salen con muchas deficiencias. Eso es lo que he percibido en mi experiencia”, agrega.

Aporte

Algo que dice haber escuchado a menudo en Bolivia es: “¿Y qué hago con tanta matemática?Me han enseñado Cálculo I, II, III, ecuaciones diferenciales, integrales… Y ¿qué hago con todo eso?”.

Todo eso tiene una utilidad, sostiene. Y esa utilidad no se la da a conocer en las universidades bolivianas. Eso es una deficiencia. “Y mi propósito de estar en Bolivia es precisamente intentar ayudar a superar esa deficiencia”.

En 2014, editaron un libro con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, con la ayuda del actual ministro de Energía. En 2015,editó otro libro en Brasil y ahora está trabajando con un grupo local, aquí, para hacer un libro de laboratorios virtuales y métodos numéricos. Estima que en un año más ese libro va a estar editado. La idea es pasarlo a todas las universidades, sin excepción, para que lo utilicen y mejoren sus cuadros de docentes y la transmisión de conocimientos.

Metodología

“Mis libros no tienen nada nuevo, yo no he inventado nada. Lo que he hecho es agarrar las herramientas matemáticas y mostrar sus aplicaciones. Son libros de matemáticas aplicadas a diferentes tipos de problemas, a través de una metodología, que es la siguiente: yo tengo herramientas matemáticas, leyes en distintas áreas. Utilizo esas leyes para generar ecuaciones de diferentes plantas y simulo esas plantas: puede ser, por ejemplo, un evaporador, un avión o un robot. Entonces, los estudiantes ven a través de eso, cómo se integran todo lo que han aprendido: derivadas, integrales, métodos numéricos etcétera. Y ven en unos gráficos, con simuladores, cómo se comportan esos sistemas. Así, el alumno está visualizando resultados, ya no está sólo haciendo ejercicios matemáticos porque tiene que resolverlos.

Ahora, en la UPB, se les ha pasado ese método. En San Simón, lo he introducido el año pasado, porque éste es el segundo módulo que hago de maestría en robótica.

En algunas universidades, la semilla brota mejor entre docentes o estudiantes. Por ejemplo, en una universidad, luego de pasarles el libro, yo he constatado bastante apertura, proactividad. Los profesores se han interesado en el libro, lo están leyendo y quieren también asociar sus conocimientos al método que se desarrolla en el libro”.

Sin embargo, lamenta que, ahora, en otra universidad, no ha habido receptividad, no les importa. Hay grupos de docentes a los que no les interesa mejorarse ni mejorar su desempeño enseñando.

clg_1476.jpg FORMACIÓN Francisco Triveño llega una a dos veces al año al país para compartir sus conocimientos con universitarios en Cochabamba. José Rocha

UNO DE CADA TRES...

“Imaginemos un grupo de 30 alumnos, de esos 30 alumnos, exagerando un poco, hay 10 que quieren realmente sobresalir y aprender más.

Los otros 20 están ahí porque quieren tener el diploma, o porque les están exigiendo, o porque les interesa poder decir “yo he hecho mi diplomado o mi maestría”, están ahí por cumplir algo ajeno a lo que es la adquisición de conocimientos avanzados para mejorar su capacidad profesional.

Y eso ocurre de la misma manera en la universidad estatal o en la privada”.

clg_1482.jpg Reto profesional Triveño forma parte de un equipo que fabrica el avión más grande hecho en Sudamérica. José Rocha

SELECCIÓN

“Una selección al ingreso es fundamental. Cuando yo era universitario, hace 25 años, en el momento de ingresar a la universidad, éramos 120 que rendimos examen. De esos 120, aprobamos 20 y nos graduamos tres.

Ahora, entran o intentan entrar muchos más y cuando les va mal reclaman, protestan en las calles haciendo explotar petardos, exigiendo otro examen. Eso demuestra que se ha desbaratado todo el esquema de ingreso a la universidad, y es porque no se han establecido reglas claras”.