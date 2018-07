¿Alguna vez has amado tanto una música, que al escucharla tu corazón explota? ¿Descubriendo emociones que sin saber cargabas y lloras sin saber por qué? ¿Alguna vez la música te ha dado minutos así de intensos, como diamantes en la arena de tus días?

¡A mí también! La música que me rebalsa, la que amo, nació de un hombre que vivió hace 300 años. Pero su creación traspasa los siglos, ocurriendo siempre en el presente, abriendo caminos aún en el futuro. ¡Es inmortal! ¿Cómo es posible? Las emociones que lo movieron a componer, despiertan igual de profundas. Como si acabaran de nacer, abrazándolo todo, toda la condición humana contenida en la música de un solo ser humano.

Su nombre significa “Arroyo”.Flujo de aguas dulces, Bach… Johann Sebastian. Niño huérfano,trabajador, compañero y padre fecundo de 20 hijos, anciano ciego, de corazón inmenso. Te amo, fuiste sólo un hombre, pero tu música le da cuerpo a Dios, le ayuda a existir entre nosotros… ¡Ayúdame! ¡No puedo escribir! Las letras salen empapadas de emociones sin nombre, ¡no me alcanzan las palabras ni el pensamiento!

Bach: ¿Por qué lloras?

Mar: No sé decirlo, por la existencia, la luna, las hojas que viven hoy y luego sea hacen polvo, la ternura de la tierra, la finitud de lo que amamos, de nuestros cuerpos… En tu música lo escucho todo.

Bach: Se llama Amor. Es la materia de todas las cosas y palpita, escucha…

Cierro los ojos, se apaga el ruido del mundo, entiendo.

Mar: ¿La música es el lenguaje que el amor usa para ordenar al caos y fabricar belleza? ¡Las palabras son música!

Bach:Deja de pensar, no es posible atrapar el misterio. Siente la totalidad, la unión de todas las cosas en sincronía, cada una distinta y todas nacidas del mismo origen, la misma sustancia, que genera materia, movimiento y sonido: Dios. Todo ama, afecta y participa de la máquina perfecta del universo…

Abro los ojos, escribo, la obra se llama “Bach to the Future” en ella varias artes se unen en sincronía sutil. Como en el amor, se disuelven los límites entre las artes y los artistas, entre la escena y el público, se funden construyendo una historia en la que todo es posible. Bach es el héroe curioso que atraviesa un portal en el tiempo, hasta hoy, una noche normal, en el escenario de un teatro, en pleno concierto de piano. ¡Pero no llega solo, llega con toda su familia! ¡Que ocurra esta locura! Que un montón de artistas generosos, trabajemos una obra fiesta, una celebración del amor y la creación humana que sobrevive al tiempo,actualizándose en cada siglo. ¿Creen que hablo fantasías? ¡Pero la obra ya existe! Es nuestra forma de ayudar a Bach a tener cuerpo, a caminar entre nosotros de nuevo y hacerse tu amigo. “Bach to the Future” fue montada en colaboración con un grupo de jóvenes pianistas llamado Con Fuoco. Participan más de 40 artistas: pianistas, bailarines de La Lupa, actores geniales, ensamble orquestal, artistas visuales, diseñadoras gráficas, de luz y vestuario y hasta un maravilloso músico egipcio, que en el estreno pidió matrimonio a su novia boliviana, ¡y ella lloró de emoción en medio del público que no paraba de aplaudir! Eso no era parte de la obra, ¡pero es verdad como el amor! Busquen los videos en Facebook: #BachToTheFuture. La presentaremos pronto, en el Festival de Teatro Tablas Cochalas, que tomará el Teatro Achá y el Adela Zamudio entre el 16 y 22 de julio. Vean todas las obras, busquen nuestra función, vengan de la edad que tengan, vamos a escuchar las emociones profundas y la risa, viviremos instantes valiosos como diamantes… amar y ser amados por el inmenso Bach, padre de todos. El gran padre de la música…

Mariana Bredow Vargas

Teatrista, cantante, escritora.