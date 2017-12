Año Nuevo: 10 tips para ser un conductor preventivo

“Mi papá manejaba a una velocidad de 60 kilómetros por hora, de repente apareció un tráiler a una velocidad inadecuada que no le dio tiempo de frenar y como hubo diferencia de tamaños y velocidades, provocó que mis padres perdieran la vida. Fue duro saber el resultado”, cuenta Ximena, quien perdió este año a sus seres queridos.

La Unidad Operativa de Tránsito informó que Cochabamba es la tercera ciudad con mayor número de accidentes a nivel Bolivia. Hasta octubre de este año, se registraron 1.217 casos, en los cuales 151 personas perdieron la vida y 1.225 resultaron heridas. La mayoría de los hechos son por “fallas humanas”, falta de educación vial, exceso de velocidad en vías no permitidas y la negligencia de adelantamientos constantes en carreteras.

En Año Nuevo varias familias deciden viajar, pasear y visitar a sus familiares en sus movilidades. Esto conlleva a manejar mucho y de noche, y por la temporada de lluvia se deben tomar previsiones. Para evitar finales trágicos, el jefe de Relaciones Interinstitucionales de la escuela del Automóvil Club Boliviano, Daniel Guzmán, brinda consejos de seguridad para que el conductor maneje con precaución.

1. Deje su auto en casa

Es preferible salir a celebrar sin automóvil, ya que existe el riesgo que al retornar a su casa se produzcan accidentes automovilísticos, debido al desvelo o a la ingesta de bebidas alcohólicas.

2. Cuidado con la velocidad

A mayor velocidad, mayor probabilidad de accidentes. Guzmán recomienda respetar las normas de tránsito.

3. Utilizar luces y guiñadores

Es importante activar los guiñadores del vehículo cuando gire o cambie de carril, para que los otros conductores estén alertados sobre la maniobra que realizará.

4. No ganarle al semáforo

Respete las señales del semáforo. No acelere y no pase cuando está en amarillo, ya que arriesga a los otros conductores y también a los peatones.

5. Verifique el estado del vehículo

Si se va realizar un recorrido largo, debe asegurarse de realizar una revisión exhaustiva del vehículo para garantizar el su funcionamiento: motor, llantas, frenos y otros.

6. Usar siempre el cinturón de seguridad

Llevar puesto el cinturón de seguridad salva vidas.“Los menores de edad deberán ser ubicados en la parte posterior del vehículo y en sillas adecuadas según la edad y nunca en el asiento del copiloto”, dice Guzmán.

7. Elementos que deben estar en el auto

Llevar siempre un botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas de mecánica, una linterna con pilas cargadas y licencia de conducir .

8. Distracciones

Los accidentes a menudo se ocasionan por alguna distracción del conductor. Por tanto, evitar usar celulares mientras se conduce.

9. Adelantar a otro vehículo

El adelanto a otro vehículo se debe realizar cuando la vía esté despejada. Active los guiñadores y mire por el espejo retrovisor para pasar al vehículo de adelante.

En caso de que se perciba que el carro de atrás quiere adelantarle o imprime mayor velocidad dele espacio.

10. Precaución cuando llueve

La lluvia dificulta la visibilidad en la conducción y las vías se tornan peligrosas. Por tanto, debe conducir con precaución y reducir velocidad.