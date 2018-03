Escoja a su mascota, según su tiempo, espacio y dinero

Las mascotas alegran la casa, complementan la familia, son compañeros de los niños, buenos amigos de los solitarios y dan un toque más de ternura a la pareja. Pero, ¿cómo saber si nuestra decisión por un tipo o raza de perro o gato es la más acertado para nuestras condiciones de vida?

Los profesionales Guillermo Parrilla, de la veterinaria Huellas, y Katia Romero, de la veterinaria Happy Puppies, nos comentan los principales factores a tomar en cuenta cuando se decide agrandar la familia con un acompañante de cuatro patas.

El espacio

Ambos profesionales coinciden en que lo primero a tomar en cuenta es el espacio en el que vive la persona o familia. Si se trata de un departamento, no puede tener un perro muy grande pero tampoco muy activo, como un salchicha o beagle, por ejemplo, porque vivirían frustrados.

Un gato es una buena opción para el departamento, apuntan, empero precisa tiempo con la familia porque sino se tornará uraño, señaló Parrilla.

Si los animales tienen pelo corto es mejor para un departamento, afirman los veterinarios.

En espacios grandes, casas con patio o jardín, se tienen todas las opciones. Si hay niños, los perros activos pueden ser una buena opción.

El tiempo

Si una persona vive sola, se ausenta de su casa al menos 12 horas y tiene una mascota puede incurrir en maltrato animal sin darse cuenta.

La razón es que el gato o perro están expuestos a la soledad por lo menos la mitad de su vida, porque la otra mitad están durmiendo. Parrilla recomienda que en este caso, si se quiere criar mascotas se tengan dos para que se acompañen.

“Se ha visto que todos esos trastornos de conducta, como perros que dañan la casa o se dañan a sí mismos, se deben a la soledad y al aburrimiento; es decir, que tienen un origen psicógeno”, que se origina en la mente, manifestó.

Toda mascota necesita de atención, comer en sus horas y si no tiene espacio, paseos. Los perros son mucho más dependientes de las personas y pueden sufrir por la ausencia.

La inversión

Al tener una mascota se debe tomar en cuenta que su cuidado consiste no solamente en darle techo y comida. Es imprescindible cumplir con determinados requisitos para que esté sana, como las vacunas que le corresponden, la revisión y consulta veterinaria al menos una vez al año, señaló Parrilla.

Y se sugiere que cuando tengan la edad recomendable esterilizarlos, dijo.

La adopción

Las formas de pensar están cambiando, afirma Parrilla, porque se tiende a hacer más a la adopción de animales sin recurrir a la compra de ejemplares de razas puras y cotizadas.

“La recompensa que una persona obtiene por adoptar a un animal es enorme, se nota la gratitud, hay una especie de magia de tener un animal adoptado”, dice.

Además, existe una superpoblación de perros o gatos, por ese motivo se debe enseñar a los niños a ser mejores ciudadanos y elegir contribuir a las campañas de- adopción, afirmó.

Para los niños

Algunas razas son más recomendadas para los niños, como el boxer o los labradores y golden. Aunque es recomendable que los animales no sean mucho más grandes que los niños porque involuntariamente pueden dañarlos.

Las mascotas no son un juguete, Parrilla señala que mejor si a los 10 años los niños comienzan a tener cachorros, aunque Romero sostiene que mucho depende del niño.

PARA TOMAR EN CUENTA

Cuidado con el pelo. Si los animales tienen pelo largo, es mejor recortarles o cepillarles. En el caso del gato, si no se le cepilla tiene el riesgo de padecer problemas intestinales si no expulsa las bolas de pelo, tras varias autolimpiezas, dice Romero.

El género no es determinante. Cuando escogemos una segunda mascota puede elegirse a un animal del mismo género o no, salvo algunas razas de perros que son muy violentos entre machos. Los gatos si no se llevan bien, se ignoran, recalcó.