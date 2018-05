Alimentos que fortalecen las defensas en el organismo

El sistema inmunitario protege al organismo de las infecciones. Por ello, es importante tener una alimentación equilibrada y saludable la cual ayuda a fortalecer este sistema haciendo que uno sea menos propenso a enfermar.

“La alimentación provee todos los elementos químicos y energéticos necesarios para el funcionamiento total del organismo, incluyendo la generación de defensas”, señala Marco Canedo, nutriólogo.

Explica que para la generación de defensas se tiene que producir glóbulos blancos, y las vitaminas y los minerales -los antioxidantes naturales-, estimulan esta producción.

“Los minerales y vitaminas se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos pero son indispensables para las reacciones químicas del mismo”, señala Franz Ballivián, especialista en nutrición sana.

Ballivián señala que para evitar o contrarrestar las agresiones que producen los virus y las bacterias es necesario consumir alimentos que tengan propiedades que estimulen la producción de los glóbulos blancos y así potenciar las defensas del organismo.

Canedo explica que esto se encuentra principalmente en la vitamina C, el selenio, el zinc, cobre y el manganeso.

Ballivián recomienda el consumo de vitaminas (A, E y C), minerales (zinc, cobre, hierro, magnesio y selenio), ácidos grasos (omega 6 y omega 3) y alimentos que aportan probióticos al organismo.

En nuestro país existen una gran variedad de frutas y verduras con alto contenido antioxidante como el asaí, ajo, limón, zanahorias, tomate, nueces, uvas negras, brócoli, manzana, cúrcuma, cebolla, té verde y otros, señala Canedo.

“Una alimentación equilibrada durante todo el año garantiza las mejores defensas” recalca el nutriólogo.

Indica que las vitaminas y minerales que el organismo requiere es en pocas cantidades y que una alimentación equilibrada es suficiente para proveerlos.

Comenta que muchas personas creen que con la llegada del invierno deben consumir el doble de cítricos, pimentón u otro alimento que tenga mucha vitamina C para compensar y no enfermar.

“No se trata de consumir más naranja durante esta época sino equilibrar la alimentación sana y equilibrada que contenga todos los energéticos necesarios en cuanto a vitaminas, minerales, proteínas y consumir menos comida rápida, procesada y gaseosas que son pobres en antioxidantes, estas son las llamadas ‘calorías vacías’”, explica Canedo.

“Cuando tu alimentación es llena de calorías vacías, lo único que hace uno es engordar y llenarse de grasa pero no nutrirse”, dice. Aconseja pensar más en carnes a la plancha, nueces, almendras, quinua, maíz , verduras y frutas.

La idea no es un un alimento específico sino un equilibrio nutricional que garantiza un buen funcionamiento del organismo y previene las enfermedades.

Entérate de algunos de los alimentos que ayudan a potenciar las defensas del organismo.

1. Vitamina C

La vitamina C es el antioxidante por excelencia. “Previenen las enfermedades respiratorias y ayudan a su recuperación”, dice Ballivián.

Canedo señala que “la gente cree que los cítricos son las frutas con más vitamina C, es un error, están en el quinto lugar en la escala ”, dice.

Explica que el pimentón es el más rico en vitamina C, le sigue el kiwi, el coliflor, la frutilla, el limón y la naranja.

2. Ajo

El ajo tiene “propiedades antibacterianas y antivirales útiles para subir las defensas. Aporta al cuerpo enzimas, antioxidantes, potasio, fósforo, zinc y calcio. Refuerza el sistema respiratorio y aumenta el nivel de glóbulos blancos en la sangre”, señala Ballivián.

Actúa como antibiótico natural y ayuda a vencer infecciones respiratorias y a calmar la tos.

3. Miel de abeja

Cuenta con una gran variedad de antioxidantes. Se utilizó siempre como remedio para aliviar la tos y la irritación de garganta, ya que contiene unas sustancias llamadas inhibidinas, que le otorgan una capacidad bactericida y antiséptica.

La miel de abeja también ayuda a equilibrar el sistema nervioso y activa el sistema inmune. Además, reduce el colesterol y ayuda a mejorar la digestión.

4. Cebolla

La cebolla es uno de los remedios naturales más usados para combatir las infecciones respiratorias y aumentar las defensas, debido a sus propiedades depurativas y desinfectantes. Contiene vitaminas, sales minerales, azufre, magnesio, hierro y sodio.

Se consume cocida para aliviar las afecciones respiratorias como esa congestión en los bronquios y cruda para reducir la tos y la mucosidad.

5. Frutas y verduras

“Las frutas y verduras de color rojo son ricas en caroteno y vitamina A, perfectas para potenciar las defensas del sistema inmunitario. Son antioxidantes, mejoran la circulación de la sangre y funcionan como depurativas al eliminar sustancias tóxicas del cuerpo”, explica Ballivián.

Igualmente mejoran el estado del ánimo, protegen la piel del sol y favorecen la regeneración celular, acota. En este grupo están el tomate,pimentón, frutillas, cerezas, sandía, manzana roja, frambuesas, beterraga.

6. Frutos secos

Los frutos secos aportan vitamina E, que es muy importante para el sistema inmune y las defensas. Se las puede consumir solos o acompañando las ensaladas. En especial, las almendras ayudan a la producción de glóbulos blancos.

7. Un yogur al día

El yogur ayuda a aumentar las defensas naturales y son muy beneficiosos en caso de estar tomando antibióticos para regenerar la microbiota.

8. Agua

Es necesario que el cuerpo esté bien hidratado para así eliminar las toxinas y limpiar los desechos del organismo. En caso de estar enfermos, la hidratación evita que las mucosas se sequen y se favorece la fluidificación de las secreciones.

Canedo señala que a la alimentación saludable se debe sumar el ejercicio físico que también potencia el sistema inmunológico. “Es un protector contra toda infección pues genera sustancias dentro del organismo que aumentan el poder inmunológico, es decir la capacidad del cuerpo de contrarrestar ataques de bacterias y de virus”, explica.