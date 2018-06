Cochabambina crea programa de baile fitness “Shamuba”

Shamuba es el nombre que Daniela Valdivia dio a su programa de baile fitness diseñado para grandes y pequeños, en el que salud, hábito, música y baile son los elementos principales de su técnica.

Valdivia comenzó su carrera fitness a los 15 años. Participó en diferentes concursos, certificaciones de nuevas técnicas y cursos saludables. Estudió diseño de modas y nutrición. Con una de sus certificaciones en zumba, trabajó como instructora en un gimnasio local, donde empezó a personalizar sus clases y movimientos, creando sus propias coreografías. Ahí, notó que sus estudiantes crecían en número y disfrutaban de sus clases. Gracias a esto, comenzó a gestionar y formalizar su propio programa de baile fitness.

El programa trabaja con diferentes estilos musicales como reguetón, bachata, kizomba, hip hop, música árabe, funk, merengue e incluso música folklórica.

“Es un programa que no tiene límites de ritmos, hacemos de todo porque todos tienen diferentes gustos. Lo más lindo que se ha implementado ha sido el folklore. Lo importante es que quien participe pase una linda sesión”, cuenta la instructora.

Por el crecimiento y la buena aceptación de este programa, Valdivia empezó a realizar capacitaciones y certificaciones en diferentes departamentos del país expandiendo la nueva técnica.

“Desde pequeña amo la danza. Siempre me dijeron que una no puede vivir bailando, y, hoy, yo he demostrado que sí lo puedo hacer”, cuenta la joven emprendedora.

Marca de ropa

A su corta edad, Valdivia tiene también su marca de ropa deportiva con confección y diseño propio. Dentro de sus proyectos futuros, la joven soñadora piensa hacer una academia enfocada en la capacitación y práctica de “Shamuba”.

Beneficios

Dentro los beneficios que Valdivia rescata en la práctica de “Shamuba” están el mantenerse saludable y en forma, mejorar la autoestima y eliminar el estrés diario.

Estudios indican que el baile como ejercicio aporta numerosos beneficios a la salud física y mental:

1. Aumenta la fuerza muscular: Todos los estilos de baile tienen movimientos que requieren de una gran fuerza muscular en partes específicas del cuerpo.

2. Aumenta la capacidad de resistencia: Aporta los mismos beneficios que cualquier ejercicio aeróbico. Aumenta el ritmo cardíaco y la capacidad del cuerpo para recibir oxígeno.

3. Fortalece los huesos: Es uno de los mejores ejercicios para fortalecer los huesos sin estresar las articulaciones.

4. Quema calorías: Se estima que en media hora de baile se pueden quemar entre 200 y 400 calorías.

5. Beneficia la salud mental y bienestar emocional: Ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y fortalece la autoestima.