Evite cometer estos 10 errores al decorar su hogar

En su mayoría, las personas buscan que su hogar refleje su personalidad y sobre todo calidez y comodidad. A la hora de iniciar con el amueblado y decoración se puede generar confusiones, frustraciones y molestia que llevan a cometer errores y tener una casa que no es del agrado de uno. La arquitecta interiorista a cargo del estudio MN espacios, Michelle Negrón, explica los 10 errores más comunes que se deben evitar al momento de decorar.

Antes de cualquier paso, Negrón indica que lo más importante es determinar un concepto y manejarse por este. “El manejar un solo contexto en la decoración es el punto de inicio para tener éxito o frustración”, dice.

1. Comprar por impulso

Uno de los errores más comunes, como explica la experta, es que por la emoción se compre muebles, accesorios y llegado el momento estos pueden “romper” la armonía del hogar.

“Al comprar cualquier cosa, hay que preguntarse si esa pieza va con el concepto que se ha manejado. Pueden adquirirse piezas que rompan el esquema pero siempre deben estar conectadas con todo lo demás del ambiente, como con el color, textura, forma etc.”, comenta.

2. Uniformar todo

Negrón asegura que comprar sillones, cortinas, muebles y alfombras del mismo color es un error. Señala que un espacio debe reflejar dinamismo, vida y movimiento.

“Cuando un espacio está uniformado se torna aburrido y no dinámico. Se debe jugar con formas, colores complementarios y texturas, sin salirse del contexto”.

3. Todo a la pared

La especialista asegura que otro error común es poner todas las cosas hacia la pared y no crear dinamismo ni movimiento.

“Debemos jugar un poco con las posiciones, girar los muebles, usar cuadros, plantas”, enfatiza.

4. No pensar en el tamaño de las cosas

Este punto va muy de la mano de comprar objetos, muebles y accesorios por impulso. “Muchas veces encontramos muebles que nos encantan, pero no entran en el espacio que tenemos en la casa o si entran no está acorde al estilo que se tiene”, dice.

La arquitecta aconseja pensar en las proporciones de los espacios antes de la compra.

5. Saturado visualmente

La saturación visual puede producirse cuando en el espacio hay muebles, adornos de todo tipo y color .

“Muchas casas tienen un estante lleno de adornos y recuerdos de eventos sociales que ninguno se luce y solo produce sobrecarga visual”, expresa Negrón.

Para contrarrestar esto, aconseja comprar los adornos y artículos sólo con dos finalidades: para que se luzcan solos o apoyen.

6. Usar luz blanca

Para reflejar comodidad y calidez se debe utilizar luz amarilla o cálida.

Además, recomienda utilizar lámparas en espacios poco iluminados.

7. Cuadros desproporcionados al espacio

En muchos hogares se puede apreciar cuadros que no están acorde con las dimensiones de la pared, lo que provoca que no se luzcan.

La experta aconseja que al utilizar cuadros se debe dejar de 20 a 30 centímetros a cada lado de la pared, pues estos son un objeto que “terminan de cerrar el concepto del espacio”.

8. Alfombras que no aportan

El comprar una alfombra del mismo color o tono que el juego de living o el piso es un error muy común a la hora de decorar. Ésta debe ser considerada una pieza que complementa y no una principal.

Si se elige una alfombra diferente, la experta aconseja que ésta debe tener elementos que la vinculen al espacio, ya sea los colores o formas e incluso combinar con los cojines o cuadros.

9. No aprovechar la luz natural y las vistas

Al enfocarse para decorar el interior de un espacio se puede incurrir en el error de no aprovechar los ingresos de luz natural ni las vistas que se tienen.

Se debe acomodar los muebles sin tapar las entradas de luz natural ni las vistas.

10. Piezas artificiales

El tener piezas artificiales puede denotar que no son de calidad, tal es el ejemplo de las plantas artificiales.

“El ojo humano está con el chip de que lo natural es lo que uno aprecia, cuando es muy artificial, falso y sintético, lo repelemos, sobre todo en textiles y plantas artificiales”, expresa Negrón, quien recomienda optar por elementos naturales.

INFORMARSE

Para obtener todos los resultados esperados y un hogar acogedor es importante leer e informarse sobre lo que se desea hacer.

“Si no sabemos a qué queremos llegar y cuál es el objetivo, vamos a ir comprando y comprando cosas sin finalidad ni fin y nos frustraremos”, indica la arquitecta interiorista a cargo del estudio MN espacios, Michelle Negrón.