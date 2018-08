Tomar alcohol en la lactancia puede reducir la capacidad cognitiva de los bebés, según estudio

La exposición de los niños al alcohol a través de la leche materna puede causar una disminución comparable de sus capacidades cognitivas, según un estudio publicado en la revista Pediatrics.

"Este es el primer estudio en el que se examinan las asociaciones entre la exposición al alcohol a través de la leche materna y la cognición en los niños", escribieron en el reporte los investigadores de la Universidad de Macquarie en Australia.

Los autores obtuvieron datos de un estudio longitudinal, un estudio continuo de datos durante un período de tiempo, de 5.107 bebés australianos que fueron reclutados en 2004 y evaluados cada dos años hasta los 11 años. Se les preguntó a sus madres sobre su consumo de alcohol de un cuestionario modificado utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se les preguntó sobre el consumo diario de cigarrillos durante el embarazo y la lactancia. Los niños fueron interrogados sobre su vocabulario, el razonamiento no verbal y los procesos cognitivos.

Los investigadores también encontraron que un aumento en el consumo materno de alcohol se alineaba con puntajes de razonamiento no verbal más bajos en niños de 6 y 7 años que habían sido amamantados. Lo mismo no se encontró en aquellos que nunca habían sido amamantados después de ajustar por factores como el consumo de alcohol prenatal, el sexo, la edad del niño y la madre, la duración de la lactancia materna y el peso al nacer. Esta disminución de la capacidad cognitiva no se mantuvo cuando los niños fueron evaluados a los 10 y 11 años de edad, descubrieron los autores.

"Si para empezar tiene un pequeño efecto y dura, por ejemplo, entre los 6 y 7 años, es probable que para el momento en que el niño crezca, otros factores ambientales comenzarán a desempeñar un papel más importante", dijo la doctora Melissa Bartick, profesora asistente de medicina en Cambridge Health Alliance y Harvard Medical School, que no participó en el estudio.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que el aumento de la educación era un posible mediador para la disminución de los efectos de la edad y el alcohol. El tamaño de la relación entre la exposición al alcohol en la leche materna y la cognición era pequeño, y sospechaban que las implicaciones clínicas podrían ser limitadas a menos que las madres bebieran mucho.

Fumar mientras se amamantaba no parecía tener ningún efecto sobre la cognición, encontró el estudio. Las mujeres que estaban amamantando tendían a fumar menos cigarrillos al día que las que no: 1,06 cigarrillos por día, en comparación con 2,84.

"El hecho de que los autores no encontraron un problema con el tabaquismo no significa que las madres deberían pensar que está bien fumar durante la lactancia", escribió Bartick en un correo electrónico. "Recuerda, los autores solo observaron una cosa, la cognición, y hay muchas toxinas en el humo del tabaco, y fumar cerca de los niños puede causarles mucho daño".

Además, el 91,7% de los niños del estudio habían sido amamantados en algún momento, pero solo el 8,2% no.

Alrededor del 82,5% de los niños han sido amamantados alguna vez en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

"Es una cultura muy diferente a la de Estados Unidos", dijo Diane Spatz, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, que fue profesora visitante en Australia en 2007 pero que no participó en el nuevo estudio. "Las tasas de lactancia materna son mucho más altas en Australia que en Estados Unidos. También creo que el consumo de alcohol también es diferente, es lo que observé mientras estuve allí".

Los CDC declaran que no beber alcohol es la opción más segura para las madres que amamantan, pero no se conoce que el consumo moderado de alcohol, definido como hasta una bebida al día, sea nocivo para los bebés, especialmente si la madre espera al menos dos horas antes de amamantar.

El nuevo estudio es interesante, pero deja preguntas sin respuesta porque no detalla el efecto del consumo de alcohol en la lactancia, dijo Spatz. Un alto nivel de exposición al alcohol durante el embarazo también podría afectar la cognición del niño. Y no se hace distinción en si las madres amamantaron exclusivamente o si hubo algún tipo de suplementación.

"Creo que el estudio es útil, pero definitivamente no responde la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto, si es que hay, alcohol es seguro durante la lactancia?", comentó Bartick. "Aconsejaría a las madres que eviten el alcohol y no lo consuman, que no usen la cerveza para tratar de aumentar su producción de leche. Creo que es seguro aconsejarlo".

La doctora Lauren M. Jansson, directora de pediatría del Centro para la Adicción y el Embarazo y profesora asociada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, escribió en un comentario publicado con el estudio: "A la luz de esta evidencia combinada, es necesario reconsiderar las recomendaciones anteriores que decían que un consumo limitado de alcohol es compatible con la lactancia materna durante períodos críticos de desarrollo, como los primeros meses de vida".

Se necesita más investigación para comprender completamente los efectos del consumo materno de alcohol y otras sustancias como la marihuana en los niños amamantados, dijo Jansson. También se sugiere una inmersión más profunda en los riesgos psicosociales específicos para las madres que amamantan o que no amamantan y que toman varias sustancias.

Pero el estudio sirve como "un paso importante en nuestra comprensión de la compleja vulnerabilidad neurobiológica y de desarrollo del niño expuesto a sustancias", agregó.