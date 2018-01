¿Qué sucederá este 2018 en el país?

Con el fin de conocer qué espera a los bolivianos en este año, se entrevistó a cinco especialistas que tienen habilidades con la hoja de coca, naipes, lectura de té, la astrología y el tarot.

¿2018 será un buen año para el país?

La vidente Carmen Fuentes indica que Bolivia va a pasar por momentos muy tristes y será un año difícil.

La astróloga Sandra Iglesias complementa esta información indicando que Júpiter, al estar alineado con Marte, traerá mucha hostilidad, mucha incomodidad, enojos y resentimientos. Esto se debe a que la tendencia astral indica que los gobernantes manejan su gestión de manera muy rígida, sin tener empatía con las necesidades colectivas del pueblo, por lo que desembocará en un clima social de mucha tensión.

Por su parte, el tarotista José Luis Codoni indica: “los bolivianos tenemos que pensar mucho en lo que vamos a hacer. Habrá mucha impaciencia y no tendremos estabilidad porque si el Gobierno cae, nosotros enfrentaremos una dura crisis; pero saldremos adelante”, menciona.

¿Cómo será la gestión de Evo Morales en este año?

Codoni revela que la gestión 2018 no va a ser nada favorable para el Gobierno, ya que se presentan muchos conflictos. “Evo está metido en sus ideas, no escucha a nadie… eso hace que pierda apoyo. Su repostulación no va a ser nada favorable porque está jugando con fuego”, indica.

Por su parte, Fuentes manifiesta que el Presidente desea realizar nuevos cambios porque se está dando cuenta de que las personas que trabajan junto con él no están yendo hacia el mismo camino. Además , existen muchos círculos sociales que dudan en seguir brindando su apoyo porque no saben si es lo adecuado o no, y si lo hacen, es por temor a perder económicamente.

Codoni indica que los movimientos sociales también retirarán su apoyo al Presidente.

El amauta José Argana también considera que la gestión del Presidente va a ser muy complicada y conflictiva, a pesar que tiene el apoyo del sector rural. Éste tendrá choques con la ciudad y habrá una lucha de sentimientos entre ambas partes.

Iglesias mediante la astrología, menciona que los cambios que se están produciendo en la actualidad traerán muchos enfrentamientos porque los bolivianos se enfrentan con ilusiones que están siendo frustradas. Esto va a generar mucha oposición que se va a manifestar en protestas.

“La carta astral indica que el Presidente está atravesando un momento de mucha tensión, preocupación y también de crisis personal”, dice Iglesias.

¿Cómo le irá a Evo Morales con la idea de repostularse?

El especialista médico tradicional Yatiri Nicolás Mamani, mediante la lectura de coca, menciona que Morales se repostulará generando mucha oposición, pero a pesar de eso ganará. “Mientras más se enoje la gente, más se le mete a la cabeza esta idea. Se está encaprichando como un niño”, dice, “habrá grandes problemas; pero, al final, el país se va a recuperar”, manifiesta.

En esta misma línea, Argana y Fuentes expresan que Evo Morales se quedará en el Gobierno. “Para el 2019, pese a que la gente no quiere que se repostule, las situaciones le van a dar positivo para que esto suceda”, explica la vidente.

¿Surgirá algún líder que pueda ser candidato a la presidencia?

Fuentes menciona que en la actualidad hay un señor de 40 o 45 años que se está preparando y adquiriendo bases para ser un candidato a la presidencia, “para las elecciones del 2019 se va a presentar de manera tibia, no con la fuerza que se necesita, pero luego va a tener excelente apoyo”.

Por su parte, cuando Codoni lanzaba las cartas del tarot se presentaba con mucha frecuencia la carta de la Emperatriz.

Explica que representa a una mujer, “está cerca de Evo y ella lo manipula. Él sabe que está en su contra. Ella lo va a perjudicar y lo va a hundir”, dice.

Añade que en la actualidad está jalando gente hacia su lado, por lo que las traiciones estarán presentes, “se va a destapar información del pasado del Presidente y él intentará tapar el sol con un dedo. Se presenta la carta del Juicio, lo que significa que caerá físicamente y espiritualmente”, pronostica.

2018 será un año de muchos cambios, Iglesia indica que esto es productivo y añade que si el Gobierno y los distintos grupos sociales ponen de su parte para solucionar los conflictos, se pueden evitarlas confrontaciones vanas.

DATOS

Salud. El Presidente tendrá problemas de salud, ya que pasará por malos momentos; sin embargo, sanará.

Amor. La vidente Carmen Fuentes indica que hay una persona que “le está moviendo el piso” y tiene añoranza de formar un hogar; sin embargo, no habrá casamiento.

Vicepresidente. Habrá mucha gente que traicionará a Álvaro García Linera, su salud decaerá y su matrimonio enfrentará grandes problemas que si se incrementan puede llegar a su fin.

NICOLÁS MAMANI. ESPECIALISTA MÉDICO TRADICIONAL YATIRI - LECTURA CON HOJAS DE COCA

El Presidente va a repostular, habrá mucha oposición; pero a pesar de eso va a ganar.

Ahora, mientras más se enoje la gente, más se le mete a la cabeza esta idea, se está encaprichando como un niño.

Sin embargo, los opositores e incluso el pueblo no le van a dejar gobernar, habrá grandes problemas; pero, al final, el país se va a recuperar. Va a ser difícil moverle del Gobierno porque él maneja todo el sindicalismo y tiene mucho apoyo de ellos.

En cuanto a su salud, él no está sano, va a tener una enfermedad; pero va a sanar.

En cuanto al amor, va a tener amores pasajeros pero no se va a casar todavía. Tiene miedo al matrimonio y eso debe por traumas que vienen desde su infancia.

JOSÉ ARGANA. AMAUTA - LECTURA CON HOJAS DE COCA COMBINADA CON NAIPES

Habrá un choque de sentimientos entre el campo y la ciudad. Evo va a seguir insistiendo en ser candidato para las elecciones del 2019, se va a quedar en el Gobierno. Pese a que tiene oposición, de todas maneras ganará.

El número 8 en los naipes es el número de la suerte, porque aparece reiteradas veces alrededor de él, pero no le libra que su gestión sea muy complicada y conflictiva, se encuentra rodeado también de varios sables.

No hay duda que tiene apoyo del sector rural, pero las ciudades no le quieren. El conflicto político será también entre el campo y la ciudad. De salud, se encuentra bien. Habrá mucha lucha, mucho problema. Choque de sentimientos entre el campo y la ciudad.

CARMEN FUENTES. VIDENTE - LECTURA DEL TÉ

El Presidente tendría que dar más atención a su salud, tiene un problema gástrico y también en la parte circulatoria de su cuerpo, a la vez presenta un problema entre la nariz y los oídos. En la actualidad hay alguien que le está moviendo el piso de una manera muy fuerte, tiene añoranza de cobijarse en un hogar, no precisamente para casarse, más bien eso le asusta.

Para el 2019, pese a que la gente no quiere que se re postule, las situaciones le van a dar positivo para que esto suceda.

Sin embargo, hay un señor que se está preparando, es una persona de 40 o 45 años, muy preparado y está adquiriendo las bases para ser un buen candidato.

En resumen, Bolivia va a pasar por momentos muy tristes. Será un año difícil.

SANDRA IGLESIAS. ASTRÓLOMA - ANÁLISIS Y LECTURA DE LOS PLANETAS

Cabe aclarar que Bolivia, como país, tiene una carta natal, por lo tanto, una influencia determinada. El tema importante en el año son las leyes. Júpiter, al estar alineado con Marte, trae mucha hostilidad, incomodidad, rencores y brotes de resentimiento. También describe un conflicto interno dentro del Gobierno.

La tendencia astral indica que los gobernantes están en conflicto total. Están manejando su gestión de manera muy rígida, sin tener empatía con las necesidades colectivas del pueblo, que obviamente desemboca en un clima social de mucha tensión. Así va a ser todo el año, dado que ya está comenzando así, con desacuerdos.

Bolivia está en un proceso de cambio político, con mucha confrontación porque los bolivianos se enfrentan con ilusiones que están siendo frustradas. También es importante mencionar que el destino no es fatídico, si todos nos comprometemos, tanto los gobernantes como la oposición hacia un entendimiento y diálogo, no tenemos por qué llegar a un clima extremo, de lo contrario es probable.

Por otra parte, la carta astral indica que el Presidente está atravesando un momento de mucha tensión, preocupación y también de crisis personal.

JOSÉ LUIS CODONI. TAROTISTA - LECTURA DE TAROT

Las cartas indican que el Presidente está tomando las cosas muy a la rápida. Su salud decae porque está pasando por un mal momento. En el 2018 se presentan muchas traiciones, los movimientos sociales le van a retirar su apoyo.

En la lectura se presenta con mucha frecuencia la carta Emperatriz. Es una mujer que está cerca de Evo que lo manipula, él sabe que ella está en su contra porque siente algo por ella. Va a tener muchos problemas porque su misma gente sacará cosas de su pasado a la luz, se va a destapar información que intentará tapar el sol con un dedo.

Esta emperatriz le va a perjudicar y hundir. En este momento se opone a sus proyectos, entonces ella está jalando gente hacia su lado y de ahí surge la traición. El 2018 no va a ser favorable, se presentan muchos conflictos En vez de ganar gente, está perdiendo. Su repostulación no es nada favorable porque desde ahora está jugando con fuego.

En cuanto al Vicepresidente, él tiene mucha carga negativa. La carta de las 7 copas muestra que se tiene que cuidar de salud, su matrimonio no va a durar porque no hay felicidad, es muy dominante. En sí, los bolivianos vamos a tener mucha impaciencia. Entre mayo y junio se presentará un problema grande, posiblemente su renuncia, hay que estar listos para lo que pase.