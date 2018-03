5 apps para encontrar el celular perdido en casa o la oficina

En ocasiones, las prisas, el estrés, el cansancio o el descuido, puede llevar a extraviar u olvidar las pertenencias, pero cuando se trata del teléfono celular, el pánico llega de inmediato.

Ya sea en la oficina, la casa, debajo de las cobijas, en el bolso, en un cajón e incluso en el auto, olvidar el celular implica una serie de reacciones que van desde la preocupación, la ansiedad y la vulnerabilidad, hasta la desesperación.

Si necesita encontrar su smartphone a media y larga distancia, tanto Android como iOS ofrecen sus propias aplicaciones para buscar el dispositivo mediante la conexión a internet y así evitar sobresaltos innecesarios.

Pero en distancias cortas, dentro de una misma habitación, domicilio u oficina, cuando la posición en el mapa no es tan precisa, se puede acudir a soluciones curiosas pero eficaces.

Existen diferentes aplicaciones que ayudan a encontrar el dispositivo si se lo pierde bajo el sofá o en una montaña de papeles.

Con estas curiosas pero útiles aplicaciones, localizar el teléfono celular será una tarea divertida con muchos aplausos o silbidos de por medio. Entérate cuáles son.

1. Clap To Find My Phone

Como su nombre indica, Clap To Find My Phone reproduce un sonido cuando uno aplaude y el micrófono detecta ese ruido. Esta aplicación está disponible para Android, cuenta con varias opciones, como detectar el sonido sólo si está bloqueado, detección al reiniciar el dispositivo o configurar un horario concreto. Además, se puede configurar el sonido o respuesta a nuestros aplausos, así como probar y afinar la sensibilidad del aparato según la distancia a la que se esté del teléfono. Esta “app” es gratuita.

2. Clap To Find

Con la misma filosofía, Clap To Find ayudará a encontrar el teléfono con sistema Android en caso de pérdida en el alrededor.

Mediante sonido, luz flash o vibración, Clap To Find responderá a los aplausos (en principio, con tres palmadas basta). También es posible cambiar el sonido de alerta, el volumen y desactivar la detección de aplausos en momentos concretos del día, por ejemplo, mientras se trabaja.

En cuanto al consumo, los de la “app” explican que tiene un mínimo desgaste de la batería.

3. Whistle To Find

Whistle To Find cambia los aplausos por los silbidos. Así, cuando uno silbe cerca del teléfono extraviado, Whistle To Find responderá con sonido, el flash de la cámara o vibrando. También se puede regular el volumen y duración del aviso, desactivación en horarios concretos y otros.

4. Go Find Marco

Marco Polo Phone Finder partir de una palabra o expresión que uno mismo configurará previamente, Go Find Marco responderá mediante un sonido o con la propia voz. Disponible como Marco Polo Phone Finder en Android y como Go Find Marco en iPhone, es una manera original de encontrar el smartphone perdido a cierta distancia. Se configura una palabra de respuesta y cuando lo eches en falta, sólo tienes que reproducir la palabra en cuestión para que Go Find Marco responda allá donde esté. Estas aplicaciones también permiten limitar a un horario concreto la detección de audio.

5. Phone Finder

Para los usuarios de iOS, Phone Finder es una buena opción. Se desactiva fácilmente, el consumo de batería es mínimo, se puede grabar y agregar sonidos propios como recordatorios, gritos o silbidos para encontrar el dispositivo, sólo maneja la opción auditiva, es decir, sin vibración.