Lo que debemos conocer de los aceites esenciales

El uso de los llamados aceites esenciales de plantas no es nuevo. En diferentes países se los ha utilizado durante años. En nuestro medio comienzan a tener importancia, pero aún falta mucha información sobre sus beneficios y aplicación.

La bióloga Lizeth Muriel, del Centro de Terapias Alternativas Integrando Homeopatías, y la asesora de bienestar de la marca Doterra en Cochabamba, Carla Zurita, especificaron algunas claves del uso de los aceites esenciales naturales.

Cómo se utilizan

Los aceites esenciales son sustancias no grasas volátiles que penetran la piel debido a su estructura molecular. Por este motivo, son utilizados en aromaterapia, de forma tópica, es decir, con un leve masaje y también pueden ingerirse. La aplicación debe hacerse con sumo cuidado y con ayuda profesional para no provocar efectos no deseados, según Liseth Muriel.

Por su parte, Carla Zurita indica que al inhalar los aceites estos van directamente al sistema límbico, es decir, al área cerebral, donde los aceites oleosos engranan con las células también oleosas. Estos productos ayudan a reactivar, tranquilizar, equilibrar, afirma Muriel.

Al aplicarse en la piel, es recomendable colocarse en los centros de mayor irrigación sanguínea, como las plantas de los pies o detrás de las orejas para mayor absorción y así cumplan su objetivo.

Con qué fines

Los aceites se usan con fines terapéuticos para el bienestar físico, psicológico y emocional.

Por ejemplo, la lavanda es un tranquilizante natural, ayuda a conciliar el sueño o reducir la fiebre, indicó Zurita.

Además, en esta época de frío para fortalecer las defensas se recomienda utilizar On Guard, una combinación, de la marca Doterra, de aceites de canela, clavo de olor, incienso, melaleuca, lavanda y orégano (antibiótico natural).

Precauciones

Estos aceites no pueden usarse indiscriminadamente, antes es necesario conocer bien sus propiedades y aplicaciones.

Por ejemplo, para ingerirlos debe diluirlos en aceites vegetales, como el de coco, en agua o en miel.

Es recomendable usar una a tres gotas para adultos, para los niños un máximo de una y en bebés aún menos.

Muriel advirtió que en el caso de las mujeres embarazadas, la utilización de estos aceites debe limitarse al mínimo, puesto que la mayoría provoca contracciones y, por ende, peligros para el bebé en gestación.

Otros usos

Otra aplicación es en cosmética natural, como en desodorantes y mantecas corporales.

Al ser concentrados, para hacer un litro de desodorante Muriel agrega 15 gotas de aceite esencial de naranja o 10 de canela.

Para obtener un litro de aceite esencial se necesita grandes cantidades de materia prima. Por ejemplo, con 400 kg de lavanda, recogida a mano, se fabrica un litro del producto.

Ventajas

Si se usan bien, los aceites pueden reemplazar a los medicamentos o pomadas, siendo más económicos por su mayor duración, puesto que pueden conservarse por más tiempo protegidos de la luz y en botellas ámbar, destacó Zurita.

