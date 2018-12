Viaje: 14 consejos para armar una maleta

Preparar la maleta para un viaje, muchas veces, puede ser complicado y frustrante, pues deben caber todas las prendas y accesorios que se van a utilizar, lo que a veces no es posible por el espacio con el que se cuenta.

La asesora de imagen Ana Herbas asegura que el saber hacer una maleta beneficia de gran manera a quien viaja, pues “ayuda a estar preparados, no tener una sobrecarga, siempre estar listos, no llevar cosas que no vamos a usar y no olvidar muchas cosas que sí van a ser de mucha utilidad”.

La experta comparte con los lectores 14 consejos para alistar el equipaje, donde no falten ni sobren prendas y además permita disfrutar un viaje sin preocupaciones extras.

1. Tipo de viaje

La experta indica que el tipo de maleta a utilizar depende de las actividades a realizar en el viaje. Si es uno de aventura es mejor pensar en la comodidad. “Es bueno poder dejar la maleta en algún lugar y llevar un bolsón o mochila con las cosas importantes para el día”, puntualiza.

2. Precavidos

Preparar las maletas, por lo menos, con dos días de anticipación. “Dos días antes ya se puede definir las actividades que vamos a hacer y qué tipo de prendas se van a necesitar. Un día antes ya podemos armar la maleta con lo seleccionado”, recomienda Herbas.

3. Consultar el clima

Más allá de saber si en el lugar donde se viaja predomina un clima cálido o frío, se debe consultar el pronóstico del clima durante los días de estadía, pues muchas veces pueden registrarse ventarrones, lluvias, entre otros. “Es importante para saber y estar preparados en todo momento”, comenta.

4. Planificar

El saber qué actividades se van a realizar cada día favorece a tener un panorama más exacto de lo que se va a necesitar. Esto evita que se lleven cosas y prendas innecesarias y que “quitan” espacio en la maleta y a no olvidar accesorios que sí serán de mucha utilidad.

5. Un conjunto para cada día

Después de tener claro el programa de actividades a realizarse y el pronóstico del clima seleccione un conjunto de prendas. “Es importante saber y recordar que cuando viajamos caminamos mucho, estamos muy activos, porque lo que es bueno estar cómodos”, indica la asesora de imagen. Además, recomienda tomar una foto de los “outfit” para evitar llevar cosas demás.

6. Prendas versátiles

Para evitar el exceso de prendas, como asegura Herbas, pensar en las que tengan diferentes funciones o sean combinables con diferentes accesorios. “Deben ser prendas convencionales y versátiles: un pantalón que pueda usarse dos días, ropa que no nos vaya a incomodar porque se nos puede arruinar todo el viaje, un vestido corto para climas cálidos que también puede usarse como blusón. Se debe ahorrar espacio”, dice.

7. No olvidar

Las prendas que son indispensables y generalmente se olvidan son los pijamas, ropa interior y medias.

Estas deben estar entre las principales a la hora de preparar las maletas.

8. No más de tres pares de zapatos

Herbas asegura que en un viaje no se necesitan más de tres pares de zapatos, incluidos los que se llevan puestos.

Para esto recomienda “ir con unas zapatillas cómodas, que a su vez sirvan para un día de caminata o de actividad física, sandalias cómodas si es que se va a un clima cálido o unas botas o botines si es para un clima frío. Unas alpargatas o flats que son ideales para muchas ocasiones”. Sin embargo, si tiene programado un evento importante o social como una fiesta, matrimonio, entre otros, lleve tacones o zapatos de vestir en el caso de los hombres.

La experta aconseja elegir zapatos que se puedan combinar con todos los “outfit” que se lleven al viaje. Pensar en colores negros, nude y blanco.

9. Estilo en todo momento

“Si queremos vernos bien, no es necesario que llevemos mucha ropa, lo que podemos hacer es utilizar una muletilla como son los accesorios, pues no ocupan mucho espacio y le dan el toque ideal a nuestro ‘outfit’, pueden ser gafas, bisutería, relojes, cinturones, carteras”, recomienda Herbas. Sin embargo, aconseja no excederse en la cantidad de estos, pues llegan a pesar y ocupar demasiado espacio.

10. Bolso de mano simple

Un bolso de mano simple y completo ayudará de gran manera. Para esto la asesora de imagen recomienda preparar un neceser con algunos productos básicos, como: cepillo de dientes, pasta, sanitizador, crema corporal, perfume. Todos estos productos líquidos y cremas deben ir dentro una bolsa con zip para evitar accidentes y derrames.

En la bolsa de mano también lleve toallas húmedas, goma para el pelo, lapicero, productos básicos de maquillaje, auriculares, cargador “power bank”, dulces, paracetamol y pañuelos desechables.

11. No más de 100 ml en productos

Cuando se viaja en avión existe la norma de no llevar productos líquidos, cremas o geles en envases de más de 100 ml. “Hay algunos botes que los venden en los supermercados, estos se pueden llenar con los productos y de este modo no tener problemas para transportarlos”, comenta Herbas.

12. Cambio de ropa

Siempre llevar un cambio de ropa simple en el bolso de mano. “Es mejor estar preparado para todo, un vuelo puede estar retrasado, accidente con la comida y no queremos pasar inconvenientes”, recomienda.

13. Abrigo

Sin importar si el destino del viaje es cálido se debe llevar siempre un abrigo en la mano, pues los aeropuertos y aviones pueden ser fríos.



14. No llevar

Muchos de los hospedajes proveen al huésped de toallas, shampoo, jaboncillos, cremas y secadoras de cabello. Consulte este tema con el hotel, alojamiento u hostal donde se quedará.

“Si no nos hacemos problema de utilizar un shampoo que no sea el nuestro por unos días es bueno recordar que ya habrá en el hotel”, añade Herbas.

Ademas, no llevar estos artefactos y accesorios da más espacio a la maleta, espacio que puede ser utilizado para otros objetos.