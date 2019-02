San Valentín y los 10 principios básicos del amor armónico

Toda pareja se enfrenta a numerosos desafíos y la rutina es uno de ellos, según Antoni Bolinches, terapeuta especializado en conflictos de pareja y en crecimiento personal.

El 14 de febrero puede ser recibido con nostalgia de los buenos tiempos, aburrimiento, indiferencia, sensación de no saber qué hacer o incertidumbre, por una pareja instalada en la rutina, pero ese día especial se puede aprovechar para mantener un diálogo también especial que ayude a encontrar salidas y soluciones.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“A partir de los desafíos muchas parejas evolucionan porque rectifican y superan sus problemas, porque aprenden de sus errores”, explica Bolinches, licenciado en filosofía, ciencias de la educación y psicología y máster en sexualidad humana.

Aprender a corregir, es uno de los grandes secretos de la felicidad de la pareja, según Bolinches, autor del libro “Amor al segundo intento”, en el que explica cómo resolver los conflictos, bajo la premisa de que “después de los peores días llegan los mejores momentos”.

En San Valentín, el éxito del diálogo dependerá del clima de relación, ya que “para dialogar se requiere la buena disposición de ambos y tener algo que aportar y, si no se dan esas condiciones, es mejor no hacer nada, porque entonces en lugar de salir de la rutina se entra en la decepción”, explica Bolinches.

“La única manera de que el diálogo sea fructífero es escuchar para comprender y, después, hablar para empatizar y con ánimo de incorporar alicientes a la relación. Hemos de sintonizar con el otro sin dejar de ser nosotros mismos”, apunta.

Para Bolinches, es importante clarificar si realmente el problema es la rutina o algo que ya se ha convertido en decepción amorosa.

“Si sólo es rutina, el problema se resuelve introduciendo nuevos alicientes relacionales. La única manera eficaz de evitarla es oxigenar el vínculo”, indica.

“Y para disfrutar de un espacio y actividades comunes es imprescindible que también hagan alguna actividad por separado”, recomienda.

Flor que debe cultivarse en el jardín

Consultado sobre cuáles son las principales causas de la rutina, este terapeuta señala que “el amor es una flor que nace en el campo pero debe cultivarse en el jardín”.

“Con esta metáfora quiero resaltar la importancia de cuidar la relación y regarla con detalles y pequeñas sorpresas”, asegura.

“Cuando los miembros de la pareja consolidan la relación y se estabilizan suelen caer en el error de relajarse en el ámbito amoroso y priorizar su trabajo o dedicarse a cuidar a los hijos, lo cual está muy bien… siempre que no les lleve a olvidar que siguen siendo una pareja y necesitan cuidar también el ámbito amoroso-sexual”, destaca este psicólogo clínico.

“El principal factor de riesgo para caer en la rutina es hacerlo siempre todo juntos de la misma manera y sin innovación ni variación de estímulos. Eso sirve tanto para explicar la rutina de la convivencia como la rutina sexual”, enfatiza.

Para conseguir que una relación sea más innovadora y entretenida, Bolinches recomienda tener en cuenta una frase del escritor francés Jean Stanislas Boufflers (1738-1815): “Hay dos maneras de agradar: divertir e interesar”.

“Esas dos acciones sirven para enamorar y resultan imprescindibles en la fase estable de la relación, cuando se apaga la efervescencia sexual del enamoramiento”, señala.

“Lo que sí resulta necesario es proponer alguna actividad o gesto especial que se pueda compartir en San Valentín”, reconoce Bolinches.

“Lo adecuado es detectar cosas que resulten ilusionantes para ambos, como un viaje, o alguna actividad lúdica que permita reforzar el disfrute compartido”, sugiere.

“Esas iniciativas de diversión no deben reservarse para San Valentín, sino que lo ideal sería que el Día de los Enamorados sirva para incrementar lo que se hace y no para compensar lo que no se hace”, advierte.

DECÁLOGO DE LA FELICIDAD

Para que una pareja encuentre la felicidad, Bolinches (www.abolinches.com) aconseja aplicar lo que denomina: “los 10 principios básicos del amor armónico”:

1 Sea sincero/a desde la sensatez.

2 Piense que lo que ocurre entre dos nunca es responsabilidad de uno solo.

3 Analice que el egoísmo del otro sólo se puede detectar desde el egoísmo propio.

4 No se esfuerce para que su pareja le entienda, sino para entender usted a su pareja.

5 No confunda una pareja para siempre con estar siempre con la pareja, no es lo mismo.

6 Observe la diferencia que existe entre la estabilidad y la rutina.

7 Recuerde que la pareja funciona mejor con refuerzos que con esfuerzos.

8 Sea consciente de que una pareja no puede funcionar sólo con sexo… pero tampoco sin sexo.

9 Procure tener presente que convivir siempre implica conceder.

10 Recuerde la máxima de que la pareja que dura es la que madura.