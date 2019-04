Automóviles modelos 2020 y créditos directos entre las novedades

Las automotrices una vez más realzan su presencia en la Feria con una gama de sus últimos modelos, para atracción de los amantes de los motores y quienes planean adquirir un 0 kilómetros.

Desde precios accesibles al bolsillo hasta los más altos, el mercado automotriz oferta diferentes tipos de automóviles, en distintas marcas y con la novedad de hacerlo mediante el crédito directo con las entidades bancarias.

Asimismo, existe la oferta de pago al contado con descuentos significativos y con financiamiento para el pago a plazos.

El crédito directo, según comentaron en las diferentes casas importadoras, permite al comprador consolidar el crédito con la entidad bancaria y con muchas facilidades.

Las ofertas varían no sólo en colores, sino también en modelos, marcas, características, garantía de fábrica y precios rebajados sólo por feria.

Los modelos 2020 sin duda son la principal novedad, siendo evoluciones de los modelos 2019 y que también están en exhibición.

Uno de los principales importadores del país es Cristhian Motors, que al margen de ofrecer sus vehículos familiares en esta oportunidad promociona el Ford F150 Raptor, una camioneta 4x4 con importantes características. Su precio es uno de los más altos: 93.300 dólares, monto que puede rebajar si se compra al contado.

La importadora Imcruz representa a varias marcas de fama mundial, entre ellas la renombrada Suzuki. Para esta oportunidad, presenta sus diversos modelos actualizados y que van desde 8.690 dólares (Alto 800) hasta el más costoso, $us 24.490 (Grand Vitara).

Nissan, patrocinador de la UEFA Champions League, no sólo llegó con modernos y variados vehículos. Al ser patrocinador de este evento ofrece esparcimiento y espectáculos a sus visitantes en su estand.

El motorizado más cotizado es la Nissan Murano, cuyo costo por la FIC 2019 es de $us 59.500. También ofrecen el Nissan Sentra ($us 18.990) y el tradicional Nissan March ($us 14.990). Todos son cero kilómetros y con garantía de 3 años o 100 mil kilómetros.

Autokorp presenta en su estand la evolución de un vehículo que además fue parte del Dakar 2014, en su primer año que recorrió tierras bolivianas: la línea Haval.

Ahora, el Haval H6 Intelligent presenta características que no envidian a otros motorizados. Es de fabricación china, pero posee tecnología alemana. Su precio es de $us 27.900.

La importadora Hansa trae novedades en cuanto a los autos para esta FIC: en la línea Volkswagen se encuentra el nuevo Gol, la evolución del clásico vehículo tiene un precio que oscila entre 13.700 y 17.000 dólares, según el modelo y otras características.

Hansa también presenta su otro vehículo estrella: Fox Extreme, con un económico motor de 1.600 centímetros cúbicos y que llega a costar 17.000 dólares.

Imcruz, en uno de sus ocho estands, presenta otra de las líneas más representativas: Mazda. Entre sus vehículos más novedosos están el Cx5 ($us 28.300), Cx3 ($us 21.990), Cx9 ($us 49.800). Además del crédito directo, los compradores pueden hacer su reserva del motorizado con $us 100.

La importadora SACI presenta los vehículos alemanes Borgward, una marca que este año cumple 100 años de producción automotriz. Sus precios van desde $us 26.500 (Bx5) y $us 34.000(Bx7).

Automundo importa vehículos chinos, pero producidos por exdiseñadores de Audi y BMW. El Chery Tiggo 4 es uno de sus clásicos, pero la novedad en esta feria es su costo, $us 20.000.

El Yoya Pasajero es uno de los más baratos: $us 13.400.

Kia es otra de las marcas presentes y que ofrece la línea Sportage 4x4. El importador Autosud oferta este vehículo en sus modelos 2019 y 2020 con varias características y un precio máximo de $us 41.000 (por feria). Además, puede reservar su motorizado por 20 por ciento del total del valor y a cinco años plazo de pago.

Toyosa irrumpe en esta feria con sus diferentes marcas y diversificación de motorizados. El Rav 4 modelo 2020 es el vehículo estrella. Su precio va desde los $us 33.900 hasta los $us 42.900.

También posee la línea Lexus, vehículos de lujo que llegan a superar los 40.000 dólares de precio.

Las facilidades de pago, créditos y precios rebajados sólo estarán disponibles hasta el próximo domingo 5 de mayo, último día de la FIC 2019.

A TODO LUJO

Vehículos cómodos y 0 km para todos los gustos.

1_feria_3_rochaaaaaaa.jpg Nissan Murano 2020, la estrella del estand de Nissan. DANIEL JAMES

8 Años Plazo

Es el tiempo estándar para que el comprador termine de pagar su motorizado, una vez que compre bajo cualquiera de las modalidades.

1500 Unidades

Se producen por año de la camioneta Ford F-150 Raptor en el mundo. De este lote, 33 llegan a Bolivia y poseen garantía internacional.

APUNTE

Tecnología y redes sociales en uno solo

La era moderna cada vez más sorprende a los usuarios. Aquellos que son seguidores asiduos de sus redes sociales pueden sincronizar las mismas desde los tableros de sus vehículos, siendo así que podrán interactuar aún mientras conducen.

Según el modelo y la marca, la tecnología se adapta a cada usuario y su uso cada vez más se va diversificando al momento de conducir.