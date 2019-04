Ocho cosas que debe saber sobre el jazz

Mañana se celebra el Día Internacional del Jazz, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y Los Tiempos explica ocho cosas básicas para conocer más de este género musical.

La Unesco, que declaró al 30 de abril como Día del Jazz desde 2011, define a éste como una forma de libertad de expresión; simboliza la unidad y la paz; reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades; rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia; estimula el diálogo intercultural, y facilita la integración de jóvenes marginados.

1. Dónde y cómo surge el jazz

No existe una fecha de comienzo del jazz como música definida y autónoma. Sin embargo, se lo suele ubicar entre 1895 y 1917, año en que el término jazz se generalizó y en el que la Original Dixieland Jazz Band realizó sus primeras grabaciones. Además, parece claro que el jazz temprano surgió en muchos lugares de los Estados Unidos y no sólo en Nueva Orleans.

2. Estándares

Los estándares de jazz son las canciones más conocidas de la cultura popular norteamericana que se han consolidado en el repertorio común de los músicos de este género. “I got Rhythm”, “Sonny Moon for Two” (Sonny Rollins), “Equinox”, “All of Me (Simmons & Marks)” y “Autumn Leaves (Kozma/Prevert)” son algunas piezas más populares del jazz, las mismas se encuentran en el “Real Book”, libro que contiene las canciones y sus partituras.

3. La primera grabación

En 1917, la Original Dixieland Band lanzó la que es considerada como la primera grabación de jazz de la historia: se trata del sencillo “Livery Stable Blues”.

4. Origen de la palabra jazz

El nombre del jazz surgió en los momentos previos a un concierto de The Original Dixieland Band, grupo considerado padre del género. En esos instantes, alguien del público gritó: “Jass it up, boys!”. Ese término, “jass”, se trataba de una palabra de jerga afroamericana con la que se hacía referencia al sexo. Del placer corporal al musical: así evolucionó la palabra para acabar siendo “jazz” y bautizar a todo un género.

5. Subgéneros del jazz

Según expertos, el jazz tiene más de 20 subgéneros, pero los que más destacan son: smooth jazz, free jazz, hard bop, cool jazz, bebop, swing, jazz fusión, tatin jazz, jazz funk y jazz contemporáneo, entre otros.



6. Películas de jazz que debe ver

“Bird”, del director Clint Eastwood, narra la historia del saxofonista Charlie Parker. “Chico y Rita”, un largometraje animado de Javier Mariscal y Tono Errando, es la historia de un pianista cubano enamorado de una cantante. “Round Midnight” es la historia de un músico de jazz inspirado en las figuras del saxofonista Lester Young y el pianista Bud Powell. “Calle 54” es un documental dirigido por el cineasta español Fernando Trueba que presenta a los mejores exponentes de la época del género del jazz latino o latin jazz.

7. Jazz como herramienta

El jazz exige un conocimiento musical amplio en lo técnico, teórico, creativo y expresivo. Todo intérprete de este género debe saber en profundidad armonía y rítmica. Asimismo, dominar las dinámicas (graduaciones de intensidad en sonido).

8. Las “jam sessions”

Son los encuentros informales de músicos para tocar estándares de jazz e improvisar sobre ellos.

BREVE HISTORIA DEL JAZZ EN COCHABAMBA

En 1970, la movida del jazz en Cochabamba era escasa. La Jazz International Band —conformada por Javier Caballero, Nelson Peñaranda y Drazen Stahuljak (saxofonista, pianista y clarinetista famoso que decidió radicar en Bolivia)— fue una de las bandas pioneras. Sus conciertos se realizaban en el Club de Jazz, ubicado en El Prado esquina La Paz, y en el Teatro del Palacio de la Cultura, ahora llamado teatro Adela Zamudio.

A principios del año 2000, se consolidó la segunda generación del jazz. La Manzana, Mauricio Zalazar Trío y Mixolidio Jazz Band fueron algunas de las bandas de entonces. Hoy existe más de una decena de ensambles. La llegada de músicos cochabambinos estudiados en el exterior ayudó al crecimiento de este género musical. Los escenarios más importantes para el jazz son el FestiJazz y el LlajtaJazz.