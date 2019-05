Cuatro técnicas que todo vendedor debería aprender y poner en práctica

Lamentablemente hoy ser vendedor es una profesión que tiene una de las peores reputaciones, inclusive podríamos asegurar que muchas personas lo único que consideran peor que un vendedor es un político.

Las personas que se dedican a las ventas son en realidad los pilares de muchas empresas, pero la mayoría de las veces ni siquiera los mismos vendedores lo ven así.

Continuamente se cree que, con el tiempo, la tecnología, la mercadotecnia y la publicidad han desplazado a los vendedores, pero esto no es cierto. Hoy más que nunca se necesitan vendedores profesionales, los cuales tienen que estar capacitados no sólo de manera técnica, es decir, que conozcan las cualidades del producto, sino de manera emocional y psicológica.

Sin vendedores no existirían las empresas, ya sea un vendedor que va casa por casa visitando prospectos o el vendedor que está en el mostrador esperando a los futuros clientes, es necesario contar con estas personas y sobre todo saberlas remunerar adecuadamente.

El saber vender debe ser el curso de capacitación número uno de cualquier empresa y no debe ser exclusivamente para los empleados, sino también para el dueño.

Las técnicas que debe conocer cualquier vendedor como básicas o al menos las que se deben ir adquiriendo son las siguientes:

1. Presentación personal

Un vendedor debe saber presentarse de manera que no asuste al prospecto, es decir, si hablan con un desconocido y se presentan “buenos días mi nombre es perengano y vengo de la empresa X” lo primero que harán es asustarlo, pues los clasificará inmediatamente como otro vendedor cualquiera.

La próxima vez que intenten presentarse háganlo con un tono más amigable, de ser posible eviten mencionar de qué empresa viene al principio y digan únicamente su primer nombre, pues recuerden, ese prospecto nuevo no es simplemente su cliente, ahora es su nuevo amigo.

2. Presentación del producto

Lo último que una persona quiere es que le vendan, la persona no va a comprar nada si no quiere comprar, por esta razón es necesario, antes de siquiera pensar en vender, presentar al prospecto ventajas y beneficios que usted ofrece. Por ejemplo, si usted es vendedor de seguros, lo último que una persona piensa o quiere adquirir es un seguro, pero en cambio a todo mundo nos agradaría adquirir seguridad, comodidad y certeza de que a nuestra familia no le va a faltar nada.

Nunca presente de inicio su producto, por más bueno que sea, mejor presente las ventajas y beneficios que su nuevo amigo obtendrá en caso de comprarle.

Se dice que si no son capaces de interesar a un prospecto en cinco minutos, lo mejor es que se retiren pues difícilmente conseguirán una venta.

3. Negociando

Dicen que el peor prospecto es aquel que dice que sí a todo, pues esta persona ya esta convencida de que no adquirirá el producto, sin embargo, aquella que dice que no a todo es la que esta más interesada en adquirir el producto.

Como vendedores es necesario que conozcan cómo negociar a pesar de todos los “no” que presente el cliente, pues una venta generalmente se cierra después del quinto o sexto “no”.

4. Cerrando

Como vendedor profesional esta sea tal vez la herramienta más poderosa para lograr una venta, el saber cerrar es indispensable para cualquier vendedor.

Y se deben contar con diferentes técnicas de cierre, por ejemplo, ahora en vez de preguntar “entonces, ¿desea adquirir el producto?”, mejor pregunte “lo va a querer a ¿crédito o al contado?”, evite siempre preguntarle al cliente qué quiere, no le hagan pensar es mejor darle las opciones ya listas para elegir.

Con estos sencillos cuatro consejos, salga a la calle a vender o espere con optimismo a su cliente.

DATOS

Un vendedor debe saber negociar y cerrar. Los vendedores son las personas más importantes para una empresa, y muchas veces las más desprestigiadas y menos apreciadas. Es necesario como vendedor aprender del rechazo, saber negociar, presentarse y sobre todo aprender a cerrar.

Es importante “descifrar” al cliente. Por estas razones, un vendedor no sólo conoce su producto, sino también sabe cómo piensan sus prospectos y sobre todo descifra la manera de llegar a ellos.