Asombrosas imágenes de las cataratas del Niágara congeladas

La tormenta invernal que afecta al medio oeste y al noreste de EEUU y parte de Canadá hizo sentir sus efectos sobre las cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera de ambos países, congelando el paso del agua creando un espectáculo natural.

Los visitantes se agolpan en las pasarelas para fotografiar el hecho natural y compartirlo en las redes sociales.

Mira algunas de las imágenes, aquí:

1.png Vista de las cataratas del Niágara. | Niagaraparks

2.png Vista de las cataratas del Niágara. | Niagaraparks

A spell of severe cold in eastern Canada has resulted in the partial freezing of #NiagaraFalls. -was the daytime 'high' yesterday ...which was actually warmer than the days that preceded i pic.twitter.com/OpDp1tf0mu — BBC Weather (@bbcweather) 23 de enero de 2019

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDesk pic.twitter.com/N6TYqnz5U5 — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) 22 de enero de 2019