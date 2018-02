Vinculan medicamentos contra el asma a la infertilidad de las mujeres

Las mujeres que padecen de asma y solamente utilizan medicamentos de alivio temporal tardan más en tener un bebé pero no así las que usan medicamentos de acción prolongada, según un estudio publicado hoy.



Investigaciones previas habían identificado un vínculo entre el asma, que padecen entre el 5 y el 10 por ciento de las mujeres, y la fertilidad femenina, pero el impacto de los medicamentos para tratarla no estaba claro.

"Hay pruebas que muestran que el asma maternal tiene un impacto negativo en la salud de las madres gestantes y sus bebés, y nuestro consejo es que las mujeres deben adoptar los pasos necesarios para controlar el asma antes concebir", dijo el autor del estudio, Luke Grzeskowiak, en un comunicado de la Universidad de Adelaida.



El asma es una inflamación en el sistema respiratorio pero que también puede afectar otras partes del cuerpo, incluido el útero, lo que puede afectar a la salud de los óvulos en los ovarios.



"Los corticosteroides suprimen el sistema inmunológico mientras que los tratamientos de alivio temporal no alteran la función inmunológica. En las mujeres que usan los calmantes puede pasar que si bien los síntomas del asma mejoran, la inflamación persiste en los pulmones y otros órganos del cuerpo", subrayó Grzeskowiak.



El estudio analizó los casos de 5.600 mujeres en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda que esperaban su primer bebé en las primeras etapas de embarazo y encontró que un 10 por ciento de ellas tenía asma y tardaron en quedarse embarazadas.



Al separarlas en dos grupos según los tratamientos que utilizaban, el estudio no encontró diferencias en relación a la fertilidad entre las mujeres que usaban tratamientos de acción prolongada y las que no padecían asma.



En cambio, las mujeres que usaban medicamentos de alivio temporal como los beta-agonistas tardaban de media un 20 por ciento más en quedar embarazadas.



La investigación encontró además que estas mujeres eran un 30 por ciento más propensas a sufrir una demora de más de un año en concebir, lo que se considera como el umbral para la fertilidad.

Estas diferencias se mantuvieron incluso después de que se tomaran en cuenta otros factores que influyen a la fertilidad como la edad y el peso.



Sin embargo, aún se desconoce al detalle cómo el asma o sus tratamientos afectan a la fertilidad.