12 razones para dejar de fumar, más allá de romper corazones

Fumar daña el cuerpo y la salud de numerosas maneras. Esta adicción no solamente afecta a la persona que lo hace, también a quienes están a su alrededor. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca del 17% de las defunciones por cardiopatías.

Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y este año lleva por lema "Tabaco y cardiopatías". El consumo de cigarrillos es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares, después de la hipertensión arterial, pero los efectos van más allá de dañar el corazón y los pulmones.

No hay un solo beneficio comprobado científicamente que otorgue fumar. La ciencia es clara y reconoce que tanto la nicotina, por su carácter adictivo, como los miles de compuestos químicos que contiene un cigarrillo tradicional son perjudiciales para la salud.

250 sustancias tóxicas

El tabaco contiene productos químicos con nocivos efectos tóxicos y cancerígenos para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española contra el Cáncer, neumólogos y cardiólogos, explican cómo afectan estas sustancias, tanto al consumidor directo como al fumador pasivo.

El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, de los cuales al menos 250 son nocivas y más de 50 causan cáncer. La mayoría de ellas se producen en la combustión, por lo que los neumólogos alertan sobre los efectos perjudiciales de todos los tipos de tabaco (cigarrillos, puros, tabaco de liar, pipas de agua…).

Según la OMS, el tabaco es responsable de aproximadamente 7 millones de muertes cada año, de las cuales 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890.000 son fumadores expuestos al humo ajeno.

En Bolivia mueren diariamente 12 personas por consumo de cigarro, según el Ministerio de Salud . Además, 25 de cada 100 personas, entre los 12 a 65 años, consumieron tabaco durante el último año, reveló el segundo estudio del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) destaca la incidencia del tabaco sobre la enfermedad cardiovascular y la respiratoria, que puede llegar en el peor de los casos a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, como pulmón o laringe, o graves complicaciones cardíacas.

Composición del cigarrillo

Las principales sustancias del humo del tabaco que producen enfermedades son la nicotina, el monóxido de carbono, alquitranes, nitrosaminas y sustancias oxidantes. Además, contiene gases irritantes y metales que aunque se encuentran en dosis relativamente bajas hacen daño.

Así lo afirma el estudio de varias marcas de tabaco realizado por el investigador de la Universidad de Alicante, Antonio Marcilla. Según este análisis, los cigarrillos producen diferentes cantidades de sustancias tóxicas que quedan retenidas en los pulmones por la acción de los alquitranes como si fuesen los filtros de los cigarrillos.

Estudios posteriores demostraron que estas sustancias nocivas también están presentes en el humo ajeno.

La nicotina es el componente mayoritario del tabaco y responsable de la adicción. De acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por cada cigarrillo un fumador ingiere entre 1 y 2 miligramos de nicotina. Esta droga se distribuye rápidamente por el sistema nervioso: en sólo 7 segundos llega al cerebro y en 20 alcanza las extremidades inferiores.

El otro componente principal en el humo del tabaco es el monóxido de carbono (CO), un gas tóxico e inodoro que se emite también como residuo en los coches y en la combustión incompleta de las calderas, las estufas y las cámaras de gas.

Males cardiovasculares y respiratorias

“El tabaco está relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias principalmente. Los efectos de las sustancias que contiene están directamente relacionados con el desarrollo de estas patologías que causan la muerte de la mitad de los fumadores”, añade el doctor José Ignacio de

Grandas, coordinador del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

La nicotina aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, según los datos de Separ. Tan sólo un cigarrillo eleva entre 10 y 15 latidos por minuto. El CO también dificulta la circulación de la sangre, estrecha los vasos sanguíneos y facilita la formación de coágulos.

El 75% de las muertes súbitas por trombosis coronarias se producen en fumadores. De Grandas señala la conocida como “enfermedad del escaparate”, derivada de los problemas de circulación en las piernas, que en los casos más graves puede obligar a una amputación.

De acuerdo con los informes de la AECC, la nicotina se relaciona con la muerte por fallo respiratorio en dosis altas (40-60 mg). El tabaco está directamente relacionado con las enfermedades respiratorias, entre ellas el 80% de los casos de EPOC, y es un agravante del asma.

Además, el humo del tabaco contiene gases que irritan las vías respiratorias y favorecen la aparición de infecciones. El vicepresidente del CNPT señala a la acroleína, “un gas tóxico que es irritante bronquial y causa de enfisema pulmonar”.

Otros efectos tóxicos

1. Tumores malignos

La presencia de sustancias carcinógenas relaciona al consumo de tabaco con el desarrollo del 30% de tumores malignos. Los informes demuestran que algunos tipos de cáncer están producidos directamente por el propio tabaco (pulmón, laringe, esófago, boca) y otros asociados a él (páncreas, colon, estómago, riñón, mama, cuello de útero, hígado,...).

El portavoz y vicepresidente segundo del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), doctor Andrés Zamorano, dice que “los fumadores tienen de dos a diez veces más posibilidades de padecer cáncer de vejiga por su contenido en 2-naftilamina y 4-aminobifenilo”. Asimismo, está demostrado que el benceno produce leucemia y cáncer cerebral y hepático.

De Grandas destaca el problema del tabaco de tercera mano, que se encuentra en la superficie de lugares cerrados donde se fume (mesas, sofás, alfombras…). La nicotina que se deposita en estos lugares se transforma en nitrosaminas y tiene efectos cancerígenos en terceras personas.

2. Daña los músculos de las piernas

Fumar con regularidad causa un daño directo en los músculos, especialmente los de las piernas, al reducir el número de vasos sanguíneos y, por lo mismo, restringir los nutrientes y el oxígeno que pueden recibir. Así lo confirmó un estudio publicado en la revista científica The Journal of Physiology.

Ellen Breen, de la División de Psicología del Departamento de Medicina de Universidad de California San Diego (UCSD), en EEUU, y líder del estudio explicó que un experimento en ratones de laboratorio, que fueron sometidos al humo del cigarrillo durante ocho semanas, mostró que el daño muscular en las piernas no se debe solamente a que el humo tóxico afecta la capacidad pulmonar y, por lo tanto, el ejercicio, sino que tiene un efecto directo sobre los músculos.

En el estudio también participó la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y la Universidad Kochi, en Japón.

3. Altera el sentido del gusto y del olfato

Además, existe relación entre el tabaquismo y el estado nutricional. Los estudios de toxicidad demuestran que fumar no sólo altera el sentido del gusto y del olfato, sino que disminuye la absorción de vitamina B, de la efectividad de la saliva y aumenta la producción de radicales libres que aceleran el envejecimiento.

4. Provoca ojeras permanentes

Investigaciones demuestran que los fumadores no duermen tan bien como los no fumadores. Uno de los efectos secundarios inmediatos y evidentes de la falta de sueño son los círculos oscuros debajo de los ojos.

5. Dientes amarillos

La nicotina en los cigarrillos mancha profundamente los dientes de color amarillo y con el tiempo puede convertirlos en marrón. Para empeorar las cosas, el tabaco puede provocar enfermedades en las encías al debilitar los tejidos y los huesos de los dientes.

6. Ocasiona piel opaca

Fumar afecta la apariencia de la piel volviéndola opaca y gris. La razón se debe a que al fumar se agotan los nutrientes de la piel, incluida la vitamina C, que trabaja para reparar y proteger la piel dañada.

7. Riesgo de cataratas

Fumar incrementa en un 22% el riesgo de desarrollar cataratas. Investigadores suecos descubrieron que incluso después de dejar de fumar, los riesgos asociados persisten.

8. Estrías

Aunque cualquier persona puede desarrollar estrías como resultado de la pérdida o ganancia rápida de peso, fumar hace que sea mucho más probable obtenerlas.

La nicotina en los cigarrillos daña el tejido conectivo y las fibras de la piel, lo que provoca una piel más débil con poca elasticidad. La piel deja de ser lo suficientemente fuerte como para mantenerse tensa con las fluctuaciones de peso.

9. Cabello dañado

Los fumadores tienden a tener el cabello delgado y débil porque los productos químicos en el humo del cigarro dañan el ADN de los folículos capilares. En ocasiones el daño puede decolorar el cabello volviéndolo gris.

10. Arrugas

La nicotina en los cigarrillos debilita la piel, lo que produce arrugas prematuras en varias áreas, como la frente, los ojos, el cuello y el pecho. Los expertos advierten que fumar acelera el envejecimiento de las células de manera tan drástica, incluso los fumadores jóvenes parecen tener un promedio de dos años más de su edad real.

11. Manchas de edad

Fumar durante mucho tiempo se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de piel, pero los estudios también sugieren que los fumadores tienen probabilidades de desarrollar manchas visibles de la edad. Fumar debilita la piel y la priva de los nutrientes necesarios.

12. Infertilidad y aborto

Se ha demostrado asimismo su relación con la infertilidad, y en el caso de la mujer embarazada las sustancias químicas también pueden atravesar la placenta y provocar alteraciones en el feto, parto prematuro o aborto.

DATOS

Sustancias del humo del tabaco. Las principales sustancias del humo del tabaco que producen enfermedades son la nicotina, el monóxido de carbono, alquitranes, nitrosaminas y sustancias oxidantes.

Cadmio es inhalada por fumadores pasivos. Algunas sustancias como el cadmio se encuentran en concentraciones mayores en la corriente secundaria inhalada por los fumadores pasivos, por lo que también se alerta sobre posibles riesgos sobre su salud.